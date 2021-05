Vretta obtient la certification ISO/IEC 27001 pour son système de gestion de la sécurité de l'information

TORONTO, 19 mai 2021 /PRNewswire/ -- Vretta, concepteur de solutions d'évaluation et d'apprentissage en ligne de pointe, a annoncé qu'il avait obtenu la certification ISO/IEC 27001 pour son système de gestion de la sécurité de l'information.

La norme ISO/IEC 27001 est une norme internationale de premier plan axée sur la sécurité de l'information et établie et maintenue par les organisations. La norme a d'abord été publiée conjointement par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (CEI) en 2005, puis révisée en 2013.

La norme fournit des détails sur les exigences relatives à l'établissement, à la mise en œuvre, au maintien et à l'amélioration continue du Système de gestion de la sécurité de l'information (SIGI) de l'organisation.

Le SMSI est un ensemble de politiques et de procédures établies par l'organisation pour :

Déterminer les intervenants et leurs attentes.

Identifier les risques.

Définir des contrôles répondant aux attentes et des méthodes d'atténuation pour gérer les risques.

Fixer des objectifs clairs sur ce qui doit être réalisé en matière de sécurité de l'information.

Mettre en œuvre tous les contrôles et autres méthodes de traitement des risques.

Mesurer continuellement le fonctionnement des contrôles mis en œuvre.

Améliorer continuellement l'évolution du SMSI.

Vretta a satisfait à toutes les exigences de la norme ISO/IEC 27001, qui ont été validées par un auditeur externe accrédité. Ils ont reçu leur certificat ISO/IEC 27001 le 4 août 2020.

« La conformité de Vretta à la norme ISO/IEC 27001 renforce notre engagement à l'égard de notre système de gestion de la sécurité de l'information, y compris la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de l'information aux seules personnes autorisées. » déclare Zach Williams, directeur de la technologie à Vretta. Il ajoute que « l'obtention du certificat ISO/IEC 27001 garantit à nos partenaires que nous continuons à investir dans l'établissement et le maintien du plus haut niveau de sécurité et de conformité pour la fourniture de nos solutions d'évaluation et d'apprentissage en ligne ».

À propos de Vretta

Vretta est une entreprise primée à plusieurs reprises, spécialisée dans la prestation d'expériences d'évaluation et d'apprentissage qui favorisent la réussite des étudiants aux niveaux primaire, secondaire et dans l'enseignement supérieur. Avec une expérience de plus d'une dizaine d'années de recherche et de dévouement pour comprendre la façon dont les étudiants réussissent grâce aux évaluations impliquant l'utilisation de la technologie, Vretta se spécialise dans l'utilisation innovante des évaluations pour fournir une plus grande équité et renforcer les compétences des étudiants. L'entreprise se concentre sur la modernisation des solutions d'évaluation et d'apprentissage par le biais d'une conception créative, soutenue par la précision psychométrique, offrant des expériences d'apprentissage et d'évaluation fiables, flexibles et équitables pour les étudiants, les éducateurs et les administrateurs.

Pour en savoir plus sur la façon dont Vretta maintient la sécurité et l'intégrité de nos solutions, envoyez un courriel à [email protected].

