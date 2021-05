Vretta obtient les normes de conformité de sécurité SOC (System and Organization Controls)

TORONTO, le 31 mai 2021 /PRNewswire/ -- Vretta, concepteur et développeur de premier plan de solutions d'apprentissage et d'évaluation en ligne, a annoncé qu'il a réussi à obtenir les normes de conformité de sécurité SOC 1 Type 2 et SOC 2 Type 2.

Les contrôles de système et d'organisation (SOC), définis par l'American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), sont des normes rigoureuses de conformité en matière de sécurité visant à valider que les systèmes technologiques des organisations sont mis en place pour assurer la sécurité, la disponibilité, l'intégrité du traitement, la confidentialité et le caractère privé des données des clients.

En février 2021, Vretta a achevé avec succès les audits rigoureux liés aux deux normes de conformité SOC suivantes :

SOC 1 Type 2 : Les contrôles valident la justesse de la description des systèmes technologiques faite par la direction, la pertinence des conceptions et l'efficacité opérationnelle du contrôle interne en matière d'information financière (CIIF).

SOC 2 Type 2 : Contrôles traités par cinq principes de service de confiance : Vie privée, sécurité, disponibilité, intégrité du traitement et confidentialité. Cet audit valide l'assurance des contrôles utilisés pour traiter les données des utilisateurs et la confidentialité et le caractère privé des informations traitées par les systèmes technologiques. Les contrôles jouent un rôle important dans les programmes de gestion des fournisseurs, la gouvernance interne de l'entreprise et les risques, les processus de gestion et la surveillance réglementaire.

« Les certifications SOC renforcent l'engagement continu de Vretta envers la sécurité, la disponibilité, l'intégrité du traitement, la confidentialité et le caractère privé des données de nos solutions d'évaluation et d'apprentissage en ligne », déclare Zach Williams, directeur de la technologie chez Vretta. Il ajoute : « Nos certifications SOC 1 et SOC 2, associées à notre conformité à la norme ISO 27001, témoignent de notre engagement à établir et à maintenir le plus haut niveau de sécurité et de conformité du secteur. »

À propos de Vretta

Vretta, une entreprise EdTech plusieurs fois récompensée, est spécialisée dans la fourniture d'expériences d'évaluation et d'apprentissage qui favorisent la réussite des étudiants aux niveaux primaire, secondaire et post-secondaire. Avec une expérience de plus d'une dizaine d'années de recherche et de dévouement pour comprendre la façon dont les étudiants réussissent grâce aux évaluations impliquant l'utilisation de la technologie, Vretta se spécialise dans l'utilisation innovante des évaluations pour fournir une plus grande équité et renforcer les compétences des étudiants. L'entreprise se concentre sur la modernisation des solutions d'évaluation et d'apprentissage par le biais d'une conception créative, soutenue par la précision psychométrique, offrant des expériences d'apprentissage et d'évaluation fiables, flexibles et équitables pour les étudiants, les éducateurs et les administrateurs.

Pour en savoir plus sur la manière dont Vretta assure la sécurité et l'intégrité de ses solutions, vous pouvez envoyer un courriel à l'adresse suivante [email protected].

