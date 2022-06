Vrgineers fait don d'un formateur de pilote en réalité virtuelle à l'Ukraine pour l'aide et la solidarité

PRAGUE, 6 juin 2022 /PRNewswire/ -- Vrgineers , un leader dans la fourniture de systèmes de formation de pilotes en réalité virtuelle et mixte de nouvelle génération à des clients professionnels et militaires, fait don de son Portable Trainer , un formateur de pilote virtuel reconfigurable , à l'armée de l'air ukrainienne pour l'aider à sécuriser l'espace aérien et à s'entraîner aux tactiques avec la répétition de missions. Sur la base des résultats de la recherche expérimentale sur l'utilisation de la RV et des simulateurs dans la formation des pilotes, Vrgineers pense que ses technologies peuvent accélérer et améliorer la formation des pilotes de chasse et d'hélicoptère, tout en réduisant les coûts associés lors de la transition des plateformes orientales vers les plateformes occidentales modernes.

Depuis des dizaines d'années, on assiste à un mouvement de modernisation des méthodes de formation actuelles, notamment en raison des coûts de modification et de maintenance des grands simulateurs à dôme, de l'incapacité à maintenir les dispositifs de formation à jour, car les avions sur le terrain et les logiciels correspondants se mettent à jour plus rapidement que les simulateurs de formation, et d'un manque général de professionnels de la formation. Les technologies de réalité virtuelle et mixte peuvent améliorer de manière significative le processus de transformation des pilotes des plateformes orientales telles que les Migs et les Suchoj en plateformes occidentales telles que les Lockheed Martin F-16, ou F-35, les Eurofighters d'Airbus, les Rafales de Daussalt et les Saab Gripens, ainsi que pour de multiples hélicoptères.

« Vrgineers peut fournir des solutions modernes de formation des pilotes qui offrent des techniques de formation très efficaces à des coûts considérablement réduits par rapport aux simulateurs de dômes traditionnels », déclare Marek Polčák, PDG de Vrgineers.

La demande de modernisation est encore plus nécessaire dans les pays et les forces aériennes qui ont été dépendants des méthodes et des appareils de formation de l'Est, comme l'Ukraine. Les fabricants russes ont interrompu la fourniture de pièces de rechange, ce qui a contraint plusieurs avions de sauvetage et de transport à être immobilisés au sol dans toute l'Europe, conformément à la réglementation de l'AESA.

Les simulateurs de formation Vrgineers sont développés en étroite collaboration avec l'U.S. Airforce et l'U.S. Navy dans le cadre du programme SBIR (Small Business Innovation Research) afin d'accélérer la formation des pilotes, d'accélérer le processus et d'accroître la préparation des pilotes. Ces entraîneurs offrent des possibilités incroyables de fournir des simulateurs abordables avec des environnements de formation synthétiques réalistes, qui peuvent être déployés n'importe où. Ils peuvent être interconnectés les uns aux autres pour la formation de groupe, utilisés individuellement pour la formation aux missions et à la tactique, ou pour la formation complète aux procédures. Les simulateurs sont déjà intégrés à des IG tels que Prepar3D, X-Plane, VBS 4 ou MCS.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1036695/VRgineers_Logo.jpg

SOURCE Vrgineers