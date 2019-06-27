Все Саундтреки К Игре BTS WORLD Будут Выпущены Единым Альбомом По Всему Миру 28 Июня

News provided by

Netmarble Corp.

Jun 27, 2019, 22:10 ET

- Клип на песню "Heartbeat" также будет доступен с 28 июня

- BTS WORLD стала самой загружаемой в течение первых 14 часов после релиза игрой на платформе iOS в 33 странах Северной Америки, Европы и Азии.

СЕУЛ, Корея, 28 июня 2019 г. /PRNewswire/ -- компания Netmarble объявила, что альбом, включающий в себя все саундтреки к игре BTS WORLD, станет доступен по всему миру 28 июня, в 18:00 KST. BTS WORLD, долгожданная мобильная игра, предоставляющая возможность стать менеджером группы BTS, была выпущена 26 июня.

BTS WORLD Original Soundtrack Album To Be Released Worldwide On June 28
BTS WORLD Original Soundtrack Album To Be Released Worldwide On June 28

«Heartbeat», заглавная композиция BST WORLD, впервые дебютировала непосредственно в самой игре, 26 июня. Поп-рок трек, который обыгрывает внутриигровую историю семи участников BTS, уникален непередаваемо влекущей тональностью и гармоничностью звучания, он дарит мощные и трогательные эмоции. Композиция была спродюсирована обладателем премии GRAMMY, автором- композитором DJ Swivel.

Помимо этого, в связи с выпуском OST, 28 июня будет доступен совершенно новый клип на песню «Heartbeat». В его основе будет лежать внутриигровой раздел BTS WORLD «Другой сюжет». В клипе будут показаны истории семи участников BTS, которые, в отличие от их нынешней реальности, живут поодиночке и как рядовые люди.

Будучи первым альбомом саундтреков от BTS, BTS WORLD OST содержит 14 треков, включая фоновую музыку из игры, тематические песни каждого участника, а также три сингла, выпущенные ранее. Это песни «Dream Glow» от Jin, Jimin и Jung Kook, «A Brand New Day» от j-hope и V и «All Night» от RM и SUGA.

BTS WORLD — мобильная игра, которая предоставляет игрокам возможность почувствовать себя в роли менеджера BTS, но ещё до дебюта группы, на самом её старте. Конечная цель — помочь BTS стать суперзвездами.

Игроки имеют возможность виртуально взаимодействовать с BTS в качестве менеджера при помощи интерактивного контента 1:1, а также собирать и улучшать карты участников BTS, чтобы выполнять задания и открывать новые истории. В игре также представлены отдельные истории участников BTS в разделе «Другой сюжет», где каждый участник выступает в качестве главного героя в собственной, обособленной истории.

BTS WORLD теперь доступна по всему миру (за исключением некоторых стран) для устройств на базе iOS и Android. С момента своего релиза 26 июня, BTS WORLD стала самой загружаемой в течение первых 14 часов после релиза игрой на платформе iOS в 33 странах Северной Америки, Европы и Азии.

Для получения более подробной информации посетите официальный сайт [https://btsw.netmarble.com] и подпишитесь на BTS WORLD в Twitter, YouTube или Instagram.

О Netmarble Corporation
Netmarble Corporation стремится развлечь аудиторию всех возрастов по всему миру, предоставляя выдающиеся мобильные игровые возможности. Будучи основанной в 2000 году в Корее, Netmarble является одной из самых быстрорастущих компаний, выпускающих мобильные игры. Она неизменно входит в число ведущих разработчиков и издателей мобильных приложений по всему миру. Более чем 6000 сотрудников Netmarble занимаются созданием и поддержкой одних из самых успешных мобильных игр, включая Lineage 2: Revolution, Blade & Soul Revolution, MARVEL Future Fight, Everybody's Marble и Seven Knights. Являясь материнской компанией Kabam, ведущего разработчика многопользовательских бесплатных мобильных игр, а также крупнейшим акционером Jam City, ведущего разработчика казуальных социальных игр, Netmarble находится в стратегическом партнерстве с CJ ENM Corporation, крупнейшей развлекательной компанией Азии Tencent Holdings, крупнейшей интернет-компанией в Азии, а также NCsoft, известной MMORPG-компанией. Более подробную информацию можно найти на сайте http://company.netmarble.com

О Big Hit Entertainment
Основанная в феврале 2005 генеральным директором и продюсером Bang Si-Hyuk, южнокорейская компания Big Hit Entertainment фокусируется на производстве музыки, работе с исполнителями и издательской деятельности. Объектом предпринимательской деятельности Big Hit является целый спектр контента, созданного на основе интеллектуальной собственности первоклассных артистов, таких как BTS и TOMORROW X TOGETHER. Следуя кредо «Музыка и исполнитель способны исцелять», Big Hit стремится оказывать положительное влияние через контент, обеспечивая комфорт и вдохновение поклонников музыки по всему миру.

О Takeone Company
Takeone Company является инновационной компанией-поставщиком контента, активно интегрирующей поп-культуру в игровую среду. Будучи основанной в 2016 году, Takeone Company — лидер в новом жанре мобильных игр под названием «Кинематографические игры». Эти игры включают в себя полнометражные видеоролики и прочий визуальный контент, который открывает новые горизонты для повествования следующего поколения. Многолетний опыт и знания в области написания сценариев и разработки игр привели к созданию таких кинематографических игр, как Take Urban, BTS WORLD. В настоящее время Takeone разрабатывает серию новых кинематографических игр. Более подробную информацию можно найти на сайте www.takeonecompany.com

Корея (Сеул)
HQ PR Team
Jinho Lee
globalpr-g@netmarble.com
82-2-2271-7444

Северная Америка
Netmarble US PR
Chastity Irizarry
chastity.irizarry@netmarble.com

Rogers & Cowan
Joe Schneider
jschneider@rogersandcowan.com

Big Hit Entertainment
Irene Choi
irenechoi@bighitcorp.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/930274/BTS_WORLD_Album_Cover.jpg

Related Links

http://www.netmarble.com

SOURCE Netmarble Corp.

Also from this source

La colonna sonora originale BTS WORLD in uscita mondiale il 28...

L'album de la bande son originale de BTS WORLD sortira...

Explore

More news releases in similar topics

You just read:

Все Саундтреки К Игре BTS WORLD Будут Выпущены Единым Альбомом По Всему Миру 28 Июня

News provided by

Netmarble Corp.

Jun 27, 2019, 22:10 ET