Все Саундтреки К Игре BTS WORLD Будут Выпущены Единым Альбомом По Всему Миру 28 Июня

«Heartbeat», заглавная композиция BST WORLD, впервые дебютировала непосредственно в самой игре, 26 июня. Поп-рок трек, который обыгрывает внутриигровую историю семи участников BTS, уникален непередаваемо влекущей тональностью и гармоничностью звучания, он дарит мощные и трогательные эмоции. Композиция была спродюсирована обладателем премии GRAMMY, автором- композитором DJ Swivel.

Помимо этого, в связи с выпуском OST, 28 июня будет доступен совершенно новый клип на песню «Heartbeat». В его основе будет лежать внутриигровой раздел BTS WORLD «Другой сюжет». В клипе будут показаны истории семи участников BTS, которые, в отличие от их нынешней реальности, живут поодиночке и как рядовые люди.

Будучи первым альбомом саундтреков от BTS, BTS WORLD OST содержит 14 треков, включая фоновую музыку из игры, тематические песни каждого участника, а также три сингла, выпущенные ранее. Это песни «Dream Glow» от Jin, Jimin и Jung Kook, «A Brand New Day» от j-hope и V и «All Night» от RM и SUGA.

BTS WORLD — мобильная игра, которая предоставляет игрокам возможность почувствовать себя в роли менеджера BTS, но ещё до дебюта группы, на самом её старте. Конечная цель — помочь BTS стать суперзвездами.

Игроки имеют возможность виртуально взаимодействовать с BTS в качестве менеджера при помощи интерактивного контента 1:1, а также собирать и улучшать карты участников BTS, чтобы выполнять задания и открывать новые истории. В игре также представлены отдельные истории участников BTS в разделе «Другой сюжет», где каждый участник выступает в качестве главного героя в собственной, обособленной истории.



BTS WORLD теперь доступна по всему миру (за исключением некоторых стран) для устройств на базе iOS и Android. С момента своего релиза 26 июня, BTS WORLD стала самой загружаемой в течение первых 14 часов после релиза игрой на платформе iOS в 33 странах Северной Америки, Европы и Азии.

Для получения более подробной информации посетите официальный сайт [https://btsw.netmarble.com] и подпишитесь на BTS WORLD в Twitter, YouTube или Instagram.

О Netmarble Corporation

Netmarble Corporation стремится развлечь аудиторию всех возрастов по всему миру, предоставляя выдающиеся мобильные игровые возможности. Будучи основанной в 2000 году в Корее, Netmarble является одной из самых быстрорастущих компаний, выпускающих мобильные игры. Она неизменно входит в число ведущих разработчиков и издателей мобильных приложений по всему миру. Более чем 6000 сотрудников Netmarble занимаются созданием и поддержкой одних из самых успешных мобильных игр, включая Lineage 2: Revolution, Blade & Soul Revolution, MARVEL Future Fight, Everybody's Marble и Seven Knights. Являясь материнской компанией Kabam, ведущего разработчика многопользовательских бесплатных мобильных игр, а также крупнейшим акционером Jam City, ведущего разработчика казуальных социальных игр, Netmarble находится в стратегическом партнерстве с CJ ENM Corporation, крупнейшей развлекательной компанией Азии Tencent Holdings, крупнейшей интернет-компанией в Азии, а также NCsoft, известной MMORPG-компанией. Более подробную информацию можно найти на сайте http://company.netmarble.com

О Big Hit Entertainment

Основанная в феврале 2005 генеральным директором и продюсером Bang Si-Hyuk, южнокорейская компания Big Hit Entertainment фокусируется на производстве музыки, работе с исполнителями и издательской деятельности. Объектом предпринимательской деятельности Big Hit является целый спектр контента, созданного на основе интеллектуальной собственности первоклассных артистов, таких как BTS и TOMORROW X TOGETHER. Следуя кредо «Музыка и исполнитель способны исцелять», Big Hit стремится оказывать положительное влияние через контент, обеспечивая комфорт и вдохновение поклонников музыки по всему миру.

О Takeone Company

Takeone Company является инновационной компанией-поставщиком контента, активно интегрирующей поп-культуру в игровую среду. Будучи основанной в 2016 году, Takeone Company — лидер в новом жанре мобильных игр под названием «Кинематографические игры». Эти игры включают в себя полнометражные видеоролики и прочий визуальный контент, который открывает новые горизонты для повествования следующего поколения. Многолетний опыт и знания в области написания сценариев и разработки игр привели к созданию таких кинематографических игр, как Take Urban, BTS WORLD. В настоящее время Takeone разрабатывает серию новых кинематографических игр. Более подробную информацию можно найти на сайте www.takeonecompany.com

Корея ( Сеул )

HQ PR Team

Jinho Lee

globalpr-g@netmarble.com

82-2-2271-7444

Северная Америка

Netmarble US PR

Chastity Irizarry

chastity.irizarry@netmarble.com

Rogers & Cowan

Joe Schneider

jschneider@rogersandcowan.com

Big Hit Entertainment

Irene Choi

irenechoi@bighitcorp.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/930274/BTS_WORLD_Album_Cover.jpg

Related Links

http://www.netmarble.com



SOURCE Netmarble Corp.