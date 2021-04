VTech finalise l'acquisition d'une installation de fabrication mexicaine auprès de QSC, LLC

HONG KONG, 8 avril 2021 /PRNewswire/ -- VTech Holdings Limited (HKSE: 303) a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition d'une installation de production de QSC, LLC à Tecate, au Mexique, pour la fabrication de haut-parleurs à enceinte en bois.

Cette acquisition avait été annoncée le 20 janvier 2021. En plus d'ouvrir la porte à la fabrication de haut-parleurs à enceinte en bois, cette acquisition renforce la position de leader de VTech en tant que fabricant d'équipement audio professionnel en matière de services de fabrication en sous-traitance. De plus, l'acquisition d'un site de fabrication à l'extérieur de l'Asie permet à VTech d'étendre sa présence mondiale de manière stratégique et de mieux répondre aux besoins de ses clients.

La transaction a été conclue le 1er avril 2021 et a été financée au moyen de ressources internes.

À propos de VTech

VTech est le leader mondial des produits d'apprentissage électroniques pour les bébés, les petits-enfants et les enfants à la maternelle et le plus grand fabricant de téléphones résidentiels aux États-Unis. L'entreprise offre également des services de fabrication en sous-traitance très recherchés. Depuis sa création en 1976, VTech est pionnier dans la catégorie des jouets d'apprentissage électroniques. Grâce à une expertise pédagogique avancée et à une innovation de pointe, les produits VTech permettent aux enfants du monde entier d'apprendre en s'amusant. Tirant parti de décennies de succès dans le domaine de la téléphonie sans fil, le large éventail de produits de télécommunication de VTech enrichit l'expérience des utilisateurs particuliers et professionnels grâce aux dernières avancées en matière de technologies et de conception. Étant l'un des principaux fournisseurs de services de fabrication électronique au monde, VTech offre des services clés en main complets et de classe mondiale aux clients dans nombre de catégories de produits. La mission du Groupe est la conception, la fabrication et la fourniture de produits novateurs et de haute qualité qui minimisent tout impact sur l'environnement, tout en créant une valeur durable pour les parties prenantes et la communauté. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.vtech.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/600810/VTech_Logo.jpg

