VTech schließt den Erwerb der mexikanischen Produktionsstätte von QSC, LLC ab

HONGKONG, 8. April 2021 /PRNewswire/ -- VTech Holdings Limited (HKSE: 303) gab heute bekannt, dass es die Übernahme einer Produktionsstätte in Tecate, Mexiko von QSC, LLC zur Herstellung von Holzgehäuse-Lautsprechern abgeschlossen hat.

Die Übernahme wurde am 20. Januar 2021 bekannt gegeben. Neben der Herstellung von Holzgehäuse-Lautsprechern stärkt es die führende Position von VTech Contract Manufacturing Services als Hersteller von professionellem Audio-Equipment. Darüber hinaus erweitert der Erwerb einer Produktionsstätte außerhalb Asiens die globale Präsenz von VTech strategisch und bedient die Bedürfnisse der Kunden besser.

Die Transaktion wurde am 1. April 2021 abgeschlossen und wurde durch interne Ressourcen finanziert.

Informationen zu VTech

VTech ist der weltweit führende Anbieter von elektronischen Lernprodukten für das Kleinkind- und Vorschulalter und der größte Hersteller von Haustelefonen in den USA. Außerdem bietet das Unternehmen sehr gefragte Dienstleistungen im Bereich der Auftragsfertigung an. Seit seiner Gründung im Jahr 1976 ist VTech ein Pionier in der Kategorie elektronisches Lernspielzeug. Mit fortschrittlichem pädagogischem Fachwissen und modernster Innovation sorgen VTech-Produkte bei Kindern auf der ganzen Welt für Spaß und Lernen. Mit jahrzehntelangem Erfolg in der schnurlosen Telefonie bietet VTech eine vielfältige Kollektion von Telekommunikationsprodukten, die sowohl Privat- als auch Geschäftsanwendern durch modernste Technologie und Design ein optimales Erlebnis bieten. Als einer der weltweit führenden Dienstleister in der Elektronikfertigung bietet VTech erstklassige, schlüsselfertige Dienstleistungen für Kunden in einer Reihe von Produktkategorien. Die Mission des Konzerns ist es, innovative und qualitativ hochwertige Produkte so zu entwickeln, herzustellen und zu liefern, dass die Auswirkungen auf die Umwelt minimiert werden und gleichzeitig ein nachhaltiger Wert für seine Stakeholder und die Gemeinschaft geschaffen wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.vtech.com.

