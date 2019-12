Vulcan Value Partners underskriver FN's principper for ansvarlige investeringer (UN PRI)

BIRMINGHAM, Alabama, 4. dec. 2019 /PRNewswire/ -- Vulcan Value Partners meddeler, at virksomheden med stor glæde har underskrevet de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer (UN PRI). UN PRI anerkendes som et førende internationalt netværk af investorer, der arbejder sammen om at indarbejde overvejelser om miljø, sociale forhold og god virksomhedsledelse (ESG) i deres politikker om investeringsmetoder og ejerskab.

"Som langsigtede investorer er vi af natur fokuseret på væsentlige ESG-faktorer og den ansvarlige forvaltning af vores investeringer," sagde Adam McClain, admin. direktør for Vulcan Value Partners. "Underskrivelsen af UN PRI er et yderligere bevis på vores forpligtelse over for vores faglige område og vores kunder. Vi har som investorer en tillidsforpligtelse til at overveje alle faktorer, der potentielt kan påvirke værdien af de virksomheder, som vi investerer i."

Som sagt af McGavock Dunbar, aktieanalytiker: "Kernen i vores investeringsproces er at identificere virksomheder med stabile indre værdier. Vulcans forskningsteam betragter ESG-problemer som en potentiel risiko for virksomhedernes bæredygtige afkast, og vi har indarbejdet en konkret gennemgang af disse faktorer i vores investeringsproces. Vi har længe taget faktorer som god virksomhedsledelse i betragtning, og vi formaliserer nu processen til at omfatte alle væsentlige ESG-faktorer og afsætter flere ressourcer til at forbedre vores evne til at tage højde for disse risici. Som en del af vores tiltag har vi udpeget en intern ESG-specialist. Gennemførelsen af principperne i UN PRI er i overensstemmelse med vores primære fokus på at minimere risiciene og maksimere vores kunders udbytte."

FN's principper for ansvarlige investeringer (UN PRI)

De FN-støttede principper for ansvarlige investeringer (UN PRI) er et internationalt netværk af investorer, der arbejder sammen om at implementere seks principper for ansvarlige investeringer. Formålet er at forstå virkningerne af miljømæssige, sociale forhold samt god virksomhedsledelse (ESG) for investorer og støtte underskriverne i at indarbejde disse problemer i deres beslutningsproces og ejerskabspraksis. Underskriverne bidrager ved deres underskrift af principperne til udviklingen af et mere bæredygtigt internationalt finanssystem. www.unpri.org.

Om Vulcan Value Partners

Vulcan Value Partners etableredes i 2007 af C.T. Fitzpatrick og har hovedkvarter i Birmingham, Alabama, USA. Pr. 30. november 2019 forvaltede virksomheden aktiver til et beløb af ca. USD 14,6 mia. for en række kunder, herunder fonde, pensionsselskaber og family offices i tillæg til flere blandede midler. Virksomheden er en forskningsbaseret investeringsvirksomhed, der administrerer investeringsstrategier, herunder Large cap og Small cap. Alle Vulcan Value Partners' strategier administreres efter en enkelt investeringsfilosofi, der er koncentreret om at købe virksomheder af høj kvalitet, der handles til rabatpris i forhold til deres indre værdi. Vulcan Value Partners er registreret som investeringsrådgiver hos det amerikanske børstilsyn i overensstemmelse med amerikansk lovgivning.

Besøg www.vulcanvaluepartners.com for at få flere oplysninger.

Oplysninger

Large cap-strategien investerer i virksomheder med stor markedsværdi, mens Small cap-strategien investerer i virksomheder med lille markedsværdi. En kerneposition i begge strategier er 5 %, så vores kunder kan i teorien eje aktier i 20 virksomheder spredt over flere brancher. Det er meget sjældent, at der er et tilstrækkeligt antal virksomheder med rabat til at opnå dette koncentrationsniveau, så koncentrationen vil variere med forholdet mellem pris og værdi. Strategierne Focus og Focus Plus investerer i virksomheder med stor markedsværdi. Strategierne er meget koncentrerede porteføljer, typisk mellem 7-14 virksomheder.

Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater, og vi når muligvis ikke vores udbyttemål. Det bør ikke antages, at fremtidige anbefalinger er lønsomme eller vil svare til de tidligere resultater i ovennævnte strategier. Der kan være markeds- eller økonomiske forhold, der påvirker resultatet eller resultatet i vores benchmarks. Vulcan køber koncentrerede positioner til vores porteføljer med et 5 % gennemsnit i vores modelporteføljer, hvilket gør vores resultater mere svingende end vores benchmarkindeks, og vores resultater kan derfor afvige, både positivt og negativt, fra et indeks. Vores fokus ligger på langsigtet formueforøgelse, så vores kunder skal regne med en investeringshorisont på mindst 5 år hos Vulcan.

