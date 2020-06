Vulog lance sa nouvelle solution B2B Suite et ouvre de nouvelles sources de revenus récurrents pour les fournisseurs de services de mobilité partagée dans l'économie post-pandémie

L'offre B2B permet aux fournisseurs de services de mobilité partagée d'augmenter et de sécuriser des revenus récurrents grâce à une solution conçue pour répondre aux besoins de mobilité des entreprises dans le monde de l'après-Covid-19.

PARIS, 17 juin 2020 /PRNewswire/ -- Vulog, le leader des technologies de mobilité partagée, annonce aujourd'hui la sortie de sa nouvelle solution : la B2B Suite. Suite à la pandémie de Covid-19, les entreprises cherchent des solutions plus économiques, plus sûres et plus durables pour gérer la mobilité des collaborateurs. Les opérateurs de nouvelles mobilités pourront profiter dès aujourd'hui de la B2B Suite : une solution qui leur permettra de fournir le service B2B le plus complet actuellement disponible sur le marché.