Vuse annonce un partenariat mondial avec le groupe primé Rudimental

Lors de la première activation de Rudimental, le groupe part en chasse d'inspiration avec McLaren Racing, dont Vuse est un partenaire mondial. Réunissant deux collaborateurs inspirants des mondes de la musique et du sport automobile, Vuse veut connecter et inspirer les autres en célébrant les passions de sa marque. Le lancement de Rudimental x McLaren Racing sera mis en place par le biais d'une série de quatre contenus qui verront Rudimental visiter la maison de McLaren au Royaume-Uni et rencontrer les membres clés de l'équipe pour découvrir l'inspiration pour une performance exclusive qui marquera la fin de la saison de Formule 1 de cette année.

La série Rudimental x McLaren Racing nous emmène dans un voyage de travail d'équipe et de collaboration. Dans le premier épisode, Rudimental rencontre le directeur technique de McLaren, James Key, et se concentre sur le cœur battant de l'équipe : la voiture et ses performances. Le deuxième épisode se penche sur le pouvoir de l'esprit d'équipe avec Zak Brown, PDG de McLaren, et Daniel Gallo, directeur exécutif de People and Culture. Le troisième épisode met en scène Piers Thynne, directeur de production, qui pense que le bon environnement joue un rôle important lorsqu'il s'agit de créativité et d'inspiration. Enfin, la série se termine par une prestation exclusive de DJ durant 45 minutes de Rudimental, qui sera diffusée en direct le 11 décembre sur la chaîne YouTube de la marque lors du week-end de clôture de la saison de Formule 1 2020. Rudimental s'inspirera de l'expérience immersive de McLaren pour offrir une performance électrisante.

Locksmith de Rudimental déclare : « Notre but est d'inspirer et de rassembler des gens de tous horizons grâce à la musique que nous créons. Nous nous sommes beaucoup amusés et avons beaucoup appris chez McLaren et c'est fou de penser à la synergie qui existe avec le monde de la musique et du sport en matière d'inspiration ! »

Ce contenu exclusif fait partie de la série virtuelle « Routes of Inspiration » de Vuse, qui explore comment l'inspiration vient aux professionnels du monde de la création. Suite à l'annulation d'événements de divertissement en direct dans le monde entier, la série a été créée pour donner aux artistes et aux fans une nouvelle façon de se connecter. En 2021, le partenariat de Vuse avec Rudimental continuera à se développer grâce à des activations et des performances qui stimuleront l'inspiration et la notoriété de la marque au niveau mondial.

« Cette activation spéciale avec Rudimental et McLaren est un grand pas en avant pour Vuse alors que nous cherchons à « charger au-delà » et à nous connecter avec nos consommateurs adultes sur une plus grande échelle, en rassemblant nos partenariats dans le domaine de la musique et du sport. Avec les confinements qui se produisent encore dans le monde entier et le secteur de la création qui en souffre, nous sommes heureux de pouvoir offrir aux fans un exutoire créatif où ils peuvent trouver l'inspiration chez eux, tout en profitant d'une performance exclusive de Rudimental ! », déclare Elly Criticou, directrice de la catégorie vapeur de BAT.

Mark Waller, directeur général des ventes et du marketing chez McLaren Racing a déclaré : « C'était un plaisir de collaborer avec Rudimental dans le cadre de la campagne « Routes of Inspiration » de Vuse. Une équipe de course de haut niveau a besoin de vitesse, de passion et d'innovation, des qualités qui créent également un groupe mondial performant. Cette campagne et notre partenariat avec Vuse continuent à alimenter notre engagement en faveur de l'innovation, du design et des technologies de pointe, qui, tous ensemble, peuvent apporter des moments d'inspiration électrisants. »

Rudimental est un groupe britannique, formé en 2010, qui a remporté de nombreux prix. Le groupe est composé des membres Piers Aggett, Amir Amor, Kesi Dryden et Locksmith. Au cours des dix dernières années, Rudimental a collaboré avec des artistes comme Rita Ora, Ed Sheeran et Anne-Marie, et leur single « Waiting All Night » ft. Ella Eyre, a remporté le prix BRIT du meilleur single britannique en 2014. Leur single « These Days » ft. Macklemore, Jess Glynne & Dan Caplen, numéro un au Royaume-Uni, a également été la chanson la plus vendue au Royaume-Uni en 2018 et a maintenant amassé plus d'un milliard de stream dans le monde entier.

La série sera diffusée en streaming sur la chaîne mondiale YouTube de Vype à partir du 27 novembre, le dernier épisode présentant la performance en direct de Rudimental étant diffusé le 11 décembre. Vous pouvez le consulter ici : Chaîne YouTube Vype

La marque Vuse, également connue sous le nom de Vype dans certains pays, est un dispositif de vapotage de premier plan et fait partie d'un portefeuille de produits d'une nouvelle catégorie, combinant un savoir-faire de nouvelle génération et une technologie innovante pour offrir aux consommateurs adultes de nicotine des alternatives aux produits du tabac traditionnels.

https://www.vuse.com/

https://www.govype.com/

@Vype_worldwide

Chaîne YouTube de Vype

À propos de Vuse : La marque Vuse est un dispositif de vapotage de premier plan, qui associe un savoir-faire de nouvelle génération à une technologie innovante pour offrir aux consommateurs adultes de nicotine des alternatives aux produits du tabac traditionnels. Vuse se consacre à apporter des moments d'inspiration électrisants à ses consommateurs par le biais de ses activations de marque et de ses partenariats.

À propos de BAT : BAT est une entreprise leader dans le domaine des biens de consommation, qui couvre plusieurs catégories et dont l'objectif est de construire un avenir meilleur en réduisant l'impact de ses activités sur la santé grâce à un choix plus large de produits agréables et moins risqués pour les consommateurs. BAT encourage ceux qui continuent à fumer à se tourner complètement vers des alternatives à risque réduit et scientifiquement prouvées. L'ambition de BAT est d'avoir 50 millions de consommateurs de ses produits non combustibles d'ici 2030. BAT emploie plus de 53 000 personnes et opère dans plus de 180 pays, avec des usines dans 43 pays.

À propos de McLaren Racing : McLaren Racing a été fondé par le pilote de course néo-zélandais Bruce McLaren en 1963. L'équipe a participé à sa première course de Formule 1 en 1966. Depuis, McLaren a remporté 20 championnats du monde de Formule 1, plus de 180 Grands Prix de Formule 1, les 24 heures du Mans à sa première tentative et les 500 d'Indianapolis à trois reprises. McLaren Racing participe au championnat du monde de Formule 1 FIA 2020 avec Lando Norris et Carlos Sainz, et à la série IndyCar aux États-Unis avec Oliver Askew et Pato O'Ward.

