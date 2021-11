Vuse colabora com McLaren Racing e coloca profissionais de criação sub-representados no assento do piloto

LONDRES, 29 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Vuse, marca global número um de cigarros eletrônicos**, está apoiando as vozes não ouvidas do setor criativo com uma nova iniciativa, a Driven by Change, lançada em colaboração com sua parceira de longa data, a McLaren Racing.

A iniciativa Driven by Change ("impulsionados pela mudança", em tradução livre), oferece a artistas e talentos de criação com mais de 25 anos de idade a oportunidade de mostrar seu trabalho em um dos maiores e mais importantes palcos do mundo – o automobilismo. Essas oportunidades envolverão a apresentação de trabalhos em um próximo Grand Prix™, para ter acesso único e exclusivo à McLaren Racing. O primeiro exemplo da realização da Driven by Change será concretizado no Grande Prêmio de Fórmula 1 de Abu Dhabi de 2021, com a participação de um profissional de criação na estreia mundial.

John Beasley, diretor de construção de marca do grupo BAT, comentou: "O programa Driven by Change tem como objetivo promover mudanças, rompendo o molde tradicional de parcerias. Estamos colocando as pessoas e os talentos em primeiro lugar, gerando oportunidades para talentos ainda não descobertos e não aclamados em um setor dominado por status, idade, habilidade e nome. Como líderes em nossos respectivos setores, temos a oportunidade de celebrar a diversidade, apresentando e apoiando o trabalho dos criadores do futuro."

O setor criativo vem enfrentando uma dura batalha nos últimos anos, já que os criadores têm tido dificuldades para encontrar oportunidades de mostrar seu trabalho e, em muitos casos, não estão sendo remunerados pelo incrível trabalho que fazem. Em muitos casos, são dadas oportunidades aos profissionais conhecidos e consagrados, uma vez que setores como o automobilismo de elite se concentram no nome e na fama, em detrimento do talento e da paixão de base.

Claire Cronin, diretora de marketing da McLaren Racing, comentou: "Como um setor, a comunidade do automobilismo tem a grande oportunidade de oferecer apoio aos talentos de base e de promover ainda mais a diversidade de pessoas e habilidades que dão vida ao esporte. Trabalhando lado a lado com a Vuse no programa Driven by Change, esperamos poder facilitar o acesso a ativos e plataformas globais que apresentem talentos criativos incríveis a nosso público."

O programa também será apoiado pela Driven by Diversity ("impulsionados pela diversidade", em tradução livre), uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo conscientizar indivíduos e empresas sobre o valor da diversidade e da inclusão no automobilismo. A organização oferecerá orientação à iniciativa, além de dar acesso à comunidade sub-representada, garantindo que a inclusão permaneça no centro da iniciativa.

Lindsay Orridge, fundadora e presidente da Driven by Diversity, disse: "A geração de mudanças no espaço da diversidade e da inclusão no setor do automobilismo concentra-se, em grande parte, em talentos em engenharia e direção; portanto, trabalhando com a Vuse, podemos ajudar a trazer a inclusão para outra área importante: a de talentos criativos. Podemos ajudar colaborativamente os próximos criadores no espaço do automobilismo de elite por meio de oportunidades de mentoria e apresentar seu trabalho utilizando nossas plataformas compartilhadas para ajudá-los a ultrapassar seus limites atuais."

Atualmente, a Vuse também está trabalhando com criadores talentosos como parte de sua série Artist Spotlights , disponível aqui, em que a marca analisa alguns dos incríveis talentos criativos que o mundo tem a oferecer, apresentando-os, assim como seu trabalho, a novos públicos.

Mais informações sobre como participar do programa Driven by Change serão divulgadas no início de 2022.

Notas aos Editores:

Sobre a BAT

A BAT é uma empresa líder de bens de consumo de várias categorias que tem como objetivo construir Um Futuro Melhor reduzindo o impacto de sua empresa sobre a saúde, oferecendo mais opções de produtos prazerosos e com menos riscos para os consumidores. Continua claro para a empresa que os cigarros combustíveis representam sérios riscos à saúde, e a única forma de evitar esses riscos é não começar a fumar ou parar. A BAT incentiva as pessoas que continuam a fumar a mudar completamente para alternativas cientificamente comprovadas e de risco reduzido*† . Para tornar isso possível, a BAT está se transformando em uma empresa de produtos de consumo de várias categorias verdadeiramente centrada no consumidor. A ambição da BAT é ter 50 milhões de consumidores de seus produtos não combustíveis até 2030 e gerar um faturamento de £5 bilhões em novas categorias até 2025. A BAT estabeleceu ambiciosas metas de ESG, como atingir a neutralidade de carbono para escopos 1 e 2 até 2030, além de eliminar o plástico de uso único desnecessário e tornar todas as embalagens plásticas reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis até 2025. A BAT emprega mais de 53 mil pessoas e atua em mais de 180 países. O BAT Group gerou um faturamento de £25,8 bilhões em 2020 e lucros de £9,9 bilhões provenientes de suas operações . O portfólio estratégico da empresa é composto por suas marcas globais de cigarros e uma linha crescente de produtos de tabaco e nicotina de novas categorias de risco reduzido*† , além de produtos de tabaco tradicionais não combustíveis. Entre esses produtos estão cigarros a vapor, produtos de aquecimento de tabaco, produtos orais modernos, como sachês de nicotina sem tabaco, além de produtos orais tradicionais como snus e rapé úmido. Em 2020, 13,5 milhões de pessoas consumiram nossos produtos não combustíveis, um aumento de três milhões em relação ao ano anterior.

* Com base no peso das evidências e assumindo uma mudança completa do tabagismo. Esses produtos não são livres de riscos e são viciantes.

† Nossos produtos, conforme são vendidos nos Estados Unidos, incluindo Vuse, Velo, Grizzly, Kodiak e Camel Snus, estão sujeitos à regulamentação da Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA), e nenhuma reclamação relacionada ao risco reduzido será feita em relação a esses produtos sem aprovação da FDA.

** Com base na participação de valor estimada da Vype/Vuse do preço recomendado de varejo medido para cigarros a vapor (ou seja, valor total da categoria de cigarros a vapor nas vendas de varejo) nos EUA, Canadá, França, Reino Unido e Alemanha. Esses cinco mercados abrangem aproximadamente 77% do sistema global fechado de cigarros a vapor NTO, calculado em junho e julho de 2021.

Sobre a McLaren Racing

A McLaren Racing foi fundada em 1963 pelo piloto de corrida neozelandês Bruce McLaren. A equipe entrou em sua primeira corrida de Fórmula 1 em 1966 e, desde então, a McLaren ganhou 20 campeonatos mundiais de Fórmula 1, mais de 180 Grandes Prêmios de Fórmula 1, o 24 Horas de Le Mans em sua primeira tentativa e três vezes as 500 Milhas de Indianápolis. Atualmente, a McLaren Racing compete na Fórmula 1 mundialmente e na INDYCAR nos EUA.

A equipe está participando do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA de 2021 com os pilotos Lando Norris e Daniel Ricciardo e da INDYCAR Series com os pilotos da Arrow McLaren SP Pato O'Ward e Felix Rosenqvist. A McLaren foi a primeira equipe de F1 a receber o certificado de carbono neutro há dez anos e manteve com sucesso o prêmio Carbon Trust Standard Award, mais recentemente em fevereiro de 2021. Também foi a primeira equipe a receber o prêmio ambiental do FIA Institute em 2013, o qual tem mantido de forma consistente em nível de três estrelas.

Em 2022, a McLaren Racing entrará em uma nova categoria do automobilismo, quando introduzirá uma equipe na Extreme E, a inovadora série de corrida off-road totalmente elétrica que destaca o impacto das mudanças climáticas.

Sobre a Driven by Diversity

A Driven by Diversity é uma organização sem fins lucrativos fundada por um grupo de profissionais do setor automobilístico cuja missão é ajudar a conscientizar, auxiliar e dar acesso a indivíduos sub-representados que desejam trabalhar, participar ou se envolver no automobilismo. A organização trabalha com órgãos, equipes, marcas, pilotos e partes interessadas do setor automobilístico para ajudar a aumentar a diversidade de pilotos talentosos na pista, incentivar indivíduos a assumir funções relacionadas a ciência, tecnologia, engenharia e manutenção nos bastidores e engajar talentos criativos para que compartilhem sua paixão pelo esporte com o mundo.

FONTE BAT

