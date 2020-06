Vuse e Vype ampliam seus serviços de assinatura fornecendo comodidade e acesso personalizado aos produtos

LONDRES, 4 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- Vuse e Vype, marcas globais de cigarros eletrônicos, lançaram um serviço personalizado de assinatura para seus consumidores adultos e com apenas um toque num botão. Com vários planos à sua disposição, as pessoas que usam vapers podem se cadastrar para receber mensalmente os produtos por meio de um serviço que oferece valor, comodidade e personalização.

No Reino Unido, a Vype lançou serviços de assinatura de dois meses com foco nos seus premiados dispositivos mods de pod, Vype ePen3 e Vype ePod. Esses dois produtos receberam o prêmio de produto do ano no Reino Unido (UK Product of the Year) em 2019 e 2020, respectivamente, na categoria de cigarro eletrônico. Os planos de assinatura incluem uma Vype ePen3 ou Vype ePod a cada três meses; o de três meses significa uma economia de 25% e o de seis meses uma economia de 33%. Os dois planos incluem entrega gratuita e exigem um pedido mínimo de seis pacotes por mês.

Nos Estados Unidos, a Vuse continua oferecendo o serviço de assinatura de seu pod popular, o Vuse Alto, que inclui um desconto de 10% nos pods e entrega gratuita.

Para obter mais informações ou para fazer uma assinatura, visite:

https://vusevapor.com/details (assinaturas nos EUA)

https://www.govype.com/gb/en/subscriptions (assinaturas no Reino Unido)

Os serviços de assinatura variam de acordo com as regulamentações locais.

Sobre a Vuse/R.J. Reynolds Vapor Company: A marca Vuse combina sua expertise no setor de tabaco com tecnologia inovadora para oferecer aos usuários adultos de nicotina alternativas aos produtos tradicionais do tabaco. Os produtos Vuse são comercializados nos Estados Unidos através da R.J. Reynolds Vapor Company ("RJRVC"), uma empresa da Reynolds American Inc., membro do British American Tobacco Group. A RJRVC continua comprometida com a comercialização responsável dos produtos Vuse.

Sobre a British American Tobacco: A British American Tobacco Group (BAT) é uma das maiores empresas do mundo de bens de consumo em diversas categorias que fornece produtos à base de nicotina e tabaco para milhões de consumidores em todo o mundo. Com mais de 55.000 funcionários e liderança de mercado em mais de 55 países e fábricas em 48 países, possui um portfólio estratégico formado por marcas globais de cigarros e uma variedade cada vez maior de produtos com risco potencialmente reduzido, como produtos de vapor e aquecimento de tabaco, além dos produtos orais tradicionais e modernos.

FONTE Vuse

