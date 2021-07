Vuse revoluciona como primeira marca carbono neutra global de cigarros eletrônicos

O evento destaca o compromisso da Vuse com a neutralidade de carbono e suas várias iniciativas de apoio. Por exemplo, ao utilizar substancialmente o transporte marítimo como parte de sua cadeia de suprimentos global, o objetivo é transportar a maioria[2] das remessas globais da Vuse por via marítima até o final do próximo ano.

Kingsley Wheaton, diretor de marketing da BAT, disse: "Estou orgulhoso da maneira como a Vuse está desempenhando seu papel em proporcionar Um Futuro Melhor, reduzindo seu impacto sobre o meio ambiente.

"A Vuse é uma marca líder global com um crescimento incessante, o que nos permite impulsionar a eficiência e eficácia da cadeia de suprimentos global. Estou muito satisfeito que, na Vuse, estejamos demonstrando o tipo de comportamento com propósito que se espera das principais marcas do mundo. Esse compromisso terá um papel importante em nossa visão de tornar Um Futuro Melhor realidade."

Notas aos editores

A neutralidade de carbono da Vuse foi certificada pela Vertis, parceira de sustentabilidade da BAT, em maio de 2021, como uma conquista mundial inédita no mundo da marca de cigarros eletrônicos e uma contribuição significativa para as metas climáticas ambiciosas da BAT, que incluem a neutralidade de carbono em todas suas operações até 2030. A conquista tem como base os fortes princípios ESG da BAT, que estão profundamente enraizados em sua empresa, em suas pessoas e em sua cultura. Apenas em 2020, a BAT alcançou uma redução de 30,9% nas emissões de suas operações, contribuindo para uma redução de 37,4% em relação à linha de base de 2017. Em março de 2021, a BAT anunciou outra ambição: ser carbono neutra em toda sua cadeia de valor até 2050, o que representa cerca de 90% de sua pegada de carbono total.

O status de neutralidade de carbono da Vuse e a ambição de aumentar o transporte marítimo fazem parte de uma ambição maior, a de se tornar uma marca de cigarros eletrônicos ambientalmente sustentável com iniciativas como:

Um dispositivo e esquema mundiais de coleta de cartuchos - por meio da campanha Drop the Pod (jogue o cartucho no lixo) da BAT, foram coletados aproximadamente 200 mil cartuchos desde o início do projeto-piloto em 2020

- por meio da campanha (jogue o cartucho no lixo) da BAT, foram coletados aproximadamente 200 mil cartuchos desde o início do projeto-piloto em 2020 Eliminar plásticos de uso único da embalagem - Cut the Wrap (elimine a embalagem) economizou 100 toneladas de plástico, ou o equivalente a quatro milhões de garrafas plásticas em 2020[3]

A BAT reduziu seu uso de carbono em 30% no último ano[4]. Ela vem reduzindo sua pegada de carbono das seguintes formas:

Melhorando a eficiência energética das fábricas adquirindo equipamentos mais modernos, eficientes e de menor impacto

das fábricas adquirindo equipamentos mais modernos, eficientes e de menor impacto Aumentando o uso de energia renovável por meio de compras de energia renovável e geração de energia no local. A energia solar gerada no local é utilizada em fábricas em oito países, e duas novas instalações estão planejadas para esse ano.

por meio de compras de energia renovável e geração de energia no local. A energia solar gerada no local é utilizada em fábricas em oito países, e duas novas instalações estão planejadas para esse ano. Impulsionando a certificação externa para neutralidade de carbono - três das principais unidades da BAT estão passando pela certificação externa para neutralidade de carbono.

A BAT está comprometida com seu objetivo de construir Um Futuro Melhor™ reduzindo o impacto de sua empresa sobre a saúde por meio de uma linha de produtos agradáveis e que oferecem menos riscos*.

Os esforços e o compromisso de sustentabilidade da BAT receberam reconhecimento independente notável como, por exemplo, a inclusão nos Índices Dow Jones de Sustentabilidade por 19 anos consecutivos (a única empresa de tabaco a ser listada no índice mundial de prestígio em 2020), uma classificação MSCI do BBB e status de Lista A do CDP para mudanças climáticas.

A neutralidade de carbono da Vuse faz parte das ambições gerais de redução de carbono da BAT e foi validada independentemente pela Vertis com base nos dados de avaliação do ciclo de vida do produto fornecidos por uma entidade terceira independente. A viagem de hoje pelo Rio Tâmisa foi carbono neutra.

Sobre a BAT

A BAT é uma empresa líder de bens de consumo de várias categorias que tem o objetivo de construir Um Futuro Melhor reduzindo o impacto de sua empresa sobre a saúde, oferecendo mais opções de produtos agradáveis e com menos riscos para os consumidores. Continua claro para a empresa que os cigarros combustíveis representam sérios riscos à saúde, e a única maneira de evitar esses riscos é não começar ou parar de fumar. A BAT incentiva as pessoas que continuam a fumar a mudar completamente para alternativas cientificamente comprovadas e de risco reduzido*. Para tornar isso possível, a BAT está se transformando em uma empresa de produtos de consumo de várias categorias verdadeiramente centrada no consumidor. A BAT emprega mais de 53 mil pessoas e atua em mais de 180 países, com 11 milhões de pontos de venda e 45 fábricas em 43 países. O portfólio estratégico da empresa é composto por suas marcas globais de cigarros e uma gama crescente de produtos de tabaco e nicotina de nova categoria de risco reduzido*, além de produtos de tabaco tradicionais não combustíveis. Esses produtos incluem vapor, produtos de aquecimento de tabaco, produtos orais modernos, incluindo sachês de nicotina sem tabaco, bem como produtos orais tradicionais como snus e rapé úmido. Em 2020, 13,5 milhões de pessoas consumiram nossos produtos não combustíveis, um aumento de três milhões em relação ao ano anterior. O BAT Group gerou um faturamento de £25,8 bilhões em 2020 e lucros de operações de £9,9 bilhões.

*Com base no peso das evidências e assumindo uma mudança completa do tabagismo. Esses produtos não são livres de riscos e são viciantes.

Declarações prospectivas

Esse comunicado contém determinadas declarações prospectivas, incluindo declarações "prospectivas" feitas de acordo com a Lei de Reforma de Contencioso de Títulos Privados dos EUA de 1995. Essas declarações são frequentemente, mas nem sempre, feitas por meio do uso de palavras ou expressões como "acredita", "antecipa","poderia", "pode", "seria", "deveria", "pretende", "planeja", "potencial", "prevê", "irá", "espera", "estima", "projeta", "posicionado", "estratégia", "perspectiva", "meta" e expressões similares. Isso inclui declarações sobre nossa ambição em relação a clientes, novas metas de faturamento por categoria e nossas metas de ESG.

Todas essas declarações prospectivas envolvem estimativas e suposições que estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores. Acredita-se que as expectativas refletidas nesse comunicado sejam razoáveis, mas podem ser afetadas por uma ampla gama de variáveis que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles esperados atualmente. Uma análise dos motivos pelos quais os resultados e desenvolvimentos reais podem diferir materialmente das expectativas divulgadas ou implícitas nas declarações prospectivas pode ser encontrada nas informações contidas sob os cabeçalhos "declarações prospectivas" e "riscos principais do grupo" no Relatório Anual de 2020 e Formulário 20-F da British American Tobacco p.l.c. (BAT).

Informações adicionais relacionadas a esses e outros fatores podem ser encontradas nos arquivos da BAT com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ("SEC"), incluindo o Relatório Anual sobre o Formulário 20-F e Relatórios Atuais sobre o Formulário 6-K, que podem ser obtidos gratuitamente no site da SEC, http://www.sec.gov e os Relatórios Anuais da BAT, que podem ser obtidos gratuitamente no site da British American Tobacco www.bat.com .

O desempenho passado não é um guia para o desempenho futuro, e as pessoas que necessitem orientação devem consultar um conselheiro financeiro independente. As declarações prospectivas refletem conhecimentos e informações disponíveis na data da elaboração desse comunicado, e a BAT não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar essas declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros fatores. Os leitores ficam advertidos a não confiar excessivamente em nenhuma de nossas declarações prospectivas.

[1] Com base nos dispositivos ePod, ePen, eTank mini, Alto e previsão de vendas internas de consumíveis (calculada em março de 2021) por 12 meses a partir de abril de 2021

[2] ² A Vuse pretende ter 80% das remessas internacionais transportadas por via marítima até o final de 2022.

[3] A economia de plástico por ano foi calculada a partir dos volumes de vendas globais de 2020, e a comparação com garrafas plásticas baseou-se em garrafas com peso de 22,9 g, peso que representa garrafas de refrigerante de 500 ml disponíveis comercialmente (maio de 2020). Os resultados foram verificados por um órgão independente.

[4] BAT_ESG_Report_2020.pdf página 125

