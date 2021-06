VVDN annonce des mesures alors que la croissance de l'industrie manufacturière se poursuit en dépit de la pandémie

Organisation d'une campagne de vaccination des employés

GURUGRAM, Inde, 12 juin 2021 /PRNewswire/ -- VVDN Technologies, une société d'ingénierie et de fabrication de produits électroniques de premier plan, poursuit la croissance de ses activités de fabrication au milieu d'une pandémie sans précédent en prenant plusieurs mesures pour préserver la santé et la sécurité de ses employés. VVDN a poursuivi son processus d'embauche et a employé plus de 2 500 personnes pendant cette période afin d'augmenter la production manufacturière. VVDN a conçu et fabriqué des produits électroniques dans les domaines de la 5G, des points d'accès, des caméras embarquées, des caméras basées sur l'intelligence artificielle, des dispositifs audio, des traceurs intelligents, des chargeurs de véhicules électriques, ainsi que plusieurs produits liés à Covid tels que les kits de diagnostic Covid-19, les solutions de distanciation sociale et de recherche de contacts

L'activité de fabrication de VVDN a connu une croissance importante avec l'expansion de la capacité en ajoutant de nouvelles lignes SMT, l'expansion de la production de moules mécaniques et de moulage par injection ainsi qu'une installation de moulage sous pression. La société a pris plusieurs mesures pour relever les défis de la chaîne d'approvisionnement en s'appuyant sur ses solides partenariats avec les fournisseurs et les silicones.

M. Puneet Agarwal, PDG, VVDN Technologies : « VVDN est connu pour sa résilience commerciale et son engagement envers ses clients. Bien que nous sachions tous que l'année a été difficile en raison de la pandémie, la croissance de la production a insufflé un tout nouveau niveau de confiance à nos employés et à nos clients. Nous le devons à notre peuple qui a défié tous les obstacles et nous a fait confiance. L'ajout de nouvelles lignes SMT et d'une autre installation d'outillage mécanique, qui abrite également notre nouvelle installation de moulage sous pression, à notre installation a permis de multiplier nos chiffres de fabrication. Nous avons également embauché un nombre record de personnes au cours de l'année écoulée afin de garantir que les activités et les livraisons ne soient pas affectées et que nos engagements envers nos clients soient honorés. L'entreprise est fière d'avoir non seulement respecté les délais mais aussi stimulé la fabrication. »

En gardant à l'esprit la santé et la sécurité des employés, VVDN a suivi toutes les procédures opérationnelles standard pour la distanciation sociale et l'hygiène. Des dortoirs ainsi que des installations alimentaires hygiéniques ont été fournis à tous les employés. En outre, pour faire face à toute exigence, des salles de crise Covid et une équipe d'intervention rapide ont été mises en place pour fournir une assistance médicale aux employés et à leurs familles. En mai, VVDN avait lancé une campagne de vaccination Covid-19 pour ses employés. Au cours de la première et de la deuxième phase de la campagne de vaccination des employés, plus de 1 500 employés et membres de leur famille ont été vaccinés.

M. Balakumar Chinnusamy, Vice-président, RH, VVDN Technologies : « La sécurité de nos employés étant la priorité absolue, une série de mesures ont été prises. Notre équipe d'intervention rapide Covid fait un travail formidable en apportant son soutien à nos employés ainsi qu'à leurs familles. Nous organisons également une campagne de vaccination sur notre campus. Nous sommes également en train de mettre en place d'autres campagnes de vaccination de ce type dans tous nos autres bureaux du pays. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les autorités locales et les autorités de santé publique pour relever ces défis. »

