VVDN e STL anunciam parceria estratégica para o design, desenvolvimento e fabricação de soluções para a tecnologia 5G

A STL é uma empresa de integração de redes de dados líder no setor, com capabilidades principais de conectividade óptica e soluções de edge móveis virtuais (virtual mobile edge). A companhia concentra-se no empoderamento de operadoras de rede móvel para desenvolver redes da mais alta qualidade e possibilitar o desenvolvimento de telefonia fixa aberta, desagregada e nativa na nuvem e redes de acesso móvel para 5G.

Com a experiência da VVDN em manufatura de rádios e com o foco da STL em soluções edge, as empresas coletivamente conceptualizarão, realizarão o design e desenvolverão soluções inovadoras para o suporte de infraestrutura crítica para a tecnologia 5G. As soluções capacitarão operadoras globalmente a abordar casos múltiplos de implementação com maior rapidez no tempo de comercialização.

Puneet Agarwal, cofundador e presidente do Wireless Group da VVDN Technologies, disse: "A parceria com a STL é instrumental para a VVDN e chegou na hora exata quando a VVDN está investindo significativamente no espaço da engenharia 5G. O objetivo é oferecer plataformas 5G completas, integradas e pré-validadas para unidades de rádio (RU) macro e de células pequenas, e fornecer o produto completo à STL. Nossa divisão de engenharia e fabricação está totalmente equipada para projetar e desenvolver soluções de rádio de 5G que ajudarão a STL a agilizar implementações da tecnologia 5G".

Dr. Badri Gomatam, diretor de tecnologia de grupo da STL disse: "A parceria com a VVDN visa promover a evolução decélulas pequenas para 5G oferecendo suporte às operadoras de telecomunicações em sua missão para o lançamento de redes 5G. Também com a abordagem nacional "Make in India" para as unidades de rádio 5G, a STL visa atingir operadoras globalmente e concentrar-se em empresas privadas para implementações de 5G de maior escala".

Sobre a VVDN:

A VVDN é uma empresa de engenharia e fabricação de produtos com foco no design e manufatura de produtos de ponta a ponta em várias verticais da tecnologia (5G e DC, visão, networking e Wi-Fi, IOT (Internet das coisas), defesa, nuvem e aplicativos).

Para mais informações sobre a VVDN acesse http://www.vvdntech.com.

Sobre a STL - Sterlite Technologies Ltd:

A STL é uma empresa líder no setor de integração de redes de dados.

Para mais informações sobre a STL acesse https://www.stl.tech/.

