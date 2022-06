VVDN étend ses activités en Europe, en se concentrant sur un chiffre d'affaires de 500 millions de dollars dans les trois prochaines années

GURUGRAM, Inde, 22 juin 2022 /PRNewswire/ -- VVDN, le fournisseur mondial d'ingénierie de produits, de fabrication, de services et de solutions numériques, a dévoilé son plan d'expansion en Europe sous sa nouvelle direction. L'entreprise, qui a une forte présence aux États-Unis, au Canada et dans l'Asie-Pacifique, expose maintenant ses nouvelles ambitions vers l'Europe et se focalise sur l'obtention d'un chiffre d'affaires de 500 millions de dollars au cours des trois prochaines années dans cette région.

VVDN a l'intention d'aider, en Europe, un grand nombre de FEO et de marques à combler leur déficit technologique dans les domaines de la télécommunication 5G, des centres de données, des réseaux et du Wi-Fi, de la vision, de l'automobile, des véhicules électriques et du Cloud. VVDN détient beaucoup de propriétés intellectuelles dans les domaines ci-dessus, qui peuvent permettre aux clients d'opérer à leur échelle et en vitesse en renforçant l'adoption de la technologie.

Amit Saharan, vice-président pour le Développement commercial sans fil, vision et IOT en Europe, a déclaré : « Nous sommes ravis d'offrir les services de VVDN aux FEO et aux intégrateurs de systèmes en Europe. Au fur et à mesure de notre croissance, nous sommes constamment à la recherche d'opportunités sur chaque marché où nous faisons notre entrée. Nous voyons d'énormes possibilités pour aider les clients dans l'espace réseau et sans fil, avec des solutions comme les points d'accès, les ONT, les commutateurs réseau, etc. Notre expérience, notre expertise et nos accélérateurs de solutions dans les domaines des caméras de vision, de l'automobile et du Cloud aideront nos clients européens dans la conception, le développement et la fabrication de leurs produits de nouvelle génération. »

L'annonce de l'expansion de VVDN en Europe fait partie de la stratégie de croissance de VVDN qui sera dirigée par des équipes multidisciplinaires. L'Europe étant un secteur à forte croissance pour VVDN, l'entreprise continuera d'investir pour le renforcement de sa présence européenne en créant des équipes d'ingénierie locales et des équipes commerciales, et en se rapprochant des clients.

Nitin Jain, vice-président pour le Développement commercial 5G & centres de données en Europe, a déclaré : « Nous considérons le marché de la 5G en Europe comme un énorme potentiel de croissance. Grâce à la forte présence de VVDN dans la conception 5G, les offres de services de test sur oRAN RU et DU ainsi que nos IP Fronthaul, L1 Low PhY et High PHY, nous pouvons aider les FEO, les sociétés de télécommunication et les entreprises de test et de mesure à travers la complexité de la conception, du développement et de la fabrication de produits 5G. De plus, les services MEC et 5G Telco Cloud de VVDN font de celle-ci un véritable partenaire 5G pour ses clients. »

VVDN va accélérer sa croissance en se concentrant sur ses domaines clés et ses capacités dans les secteurs où elle est déjà en bonne position et montre un bon potentiel. Elle continuera à conclure de grands contrats dans les domaines prioritaires en Europe.

À propos de VVDN Technologies :

VVDN est une société d'ingénierie et de fabrication de produits de premier plan axée sur la conception et la fabrication de produits de bout en bout dans les domaines de la 5G, du réseau et du Wi-Fi, de la vision, de l'IoT, du Cloud et des applications. Le siège indien de VVDN est situé en Inde, au Global Innovation Park de Manesar, Gurugram, et son siège d'Amérique du Nord est situé aux États-Unis, à Fremont, en Californie. VVDN sert des clients internationaux dans plusieurs régions, dont les États-Unis, le Canada, l'Europe, l'Inde, le Vietnam, la Corée et le Japon. VVDN dispose de dix centres d'ingénierie de produits avancés en Inde, qui sont entièrement équipés pour concevoir et tester le matériel et les logiciels complets nécessaires au développement d'un produit ou d'une solution complète.

Les six usines de fabrication de classe mondiale de VVDN sont situées à Manesar, Gurgaon, en Inde. Elles incluent une usine SMT, une usine de moulage et d'outillage, une usine de moulage sous pression, une usine d'assemblage de produits et des laboratoires de certification de produits. Les installations d'ingénierie et de fabrication de VVDN sont entièrement conformes pour développer et fabriquer des produits de qualité pour les entreprises, le grand public, l'industrie et l'automobile.

Visitez www.vvdntech.com pour plus d'informations.

