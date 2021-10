VVDN obtient l'approbation du programme PLI pour les équipement de télécommunications et de réseautique

GURUGRAM, Inde, 15 octobre 2021 /PRNewswire/ -- VVDN Technologies, une société d'ingénierie et de fabrication de produits électroniques de premier plan, a annoncé qu'elle a été approuvée dans le cadre du programme « Production Linked Incentive » (PLI), ou programme d'incitation liée à la production, pour la fabrication d'équipements de télécommunications et de réseaux par le ministère des Télécommunications du gouvernement indien. VVDN fait partie des 31 entreprises nationales et internationales qui ont reçu l'autorisation de fabriquer des équipements de télécommunication et de réseau dans le cadre de ce programme PLI et s'est engagée à investir 400 millions de roupies au cours des quatre prochaines années. VVDN avait déjà été approuvée dans le cadre du programme PLI pour le matériel informatique par le MeitY en juillet 2021. VVDN a également présenté une demande dans le cadre du programme PLI pour la fabrication de produits électroménagers, dont les résultats sont attendus.

Dans le secteur des réseaux et des télécommunications, VVDN possède une vaste expérience et une grande expertise dans la conception, le développement et la fabrication d'unités radio 5G, de points d'accès Wi-Fi, de routeurs, de commutateurs L2/L3, de radio en bande sans licence, de CPE 4G et 5G et d'ONT, adoptant les dernières technologies de nouvelle génération, notamment Wi-Fi 6 & 6E, SD-WAN, Wi-Fi mesh, etc. VVDN est spécialisée dans la conception et la mise en page de circuits imprimés, le réglage et l'étalonnage RF, l'ingénierie RF, les logiciels, les fonctions réseau, la conception mécanique et la fabrication en série. VVDN dispose de ses propres installations de R&D et de fabrication abritant des chambres Wi-Fi, des laboratoires Wi-Fi, des laboratoires de tests RF dédiés, des suites de tests et des installations pour une pré-conformité complète.

Avec 5 unités de fabrication de classe mondiale et plus de 10 centres de conception à travers l'Inde, VVDN possède une vaste expérience en matière de R&D, d'ingénierie et de fabrication de produits dans les domaines 5G & Datacenter, Réseaux & Wi-Fi, Vision, et IoT. Au cours de l'année dernière, VVDN Technologies a continué à développer son infrastructure de fabrication et d'ingénierie pour répondre à la demande croissante de produits de télécommunications et de réseaux. L'entreprise a ajouté de nouvelles lignes de technologie de montage en surface dédiées et spécialisées pour stimuler les capacités de fabrication des produits 5G (y compris les unités radio) et étend son infrastructure pour gérer des cartes de circuits imprimés de taille beaucoup plus grande - essentielles pour les produits Massive MIMO. Récemment, VVDN a ajouté une nouvelle installation de moulage sous pression à son infrastructure existante, ce qui lui permet d'être entièrement équipée pour la fabrication en grand volume de l'outillage de moulage sous pression nécessaire pour la 5G et d'autres équipements de télécommunications.

M. Puneet Agarwal, PDG de VVDN Technologies, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir été approuvés dans le cadre du programme PLI pour la fabrication d'équipements de télécommunications et de réseaux. Cela montre notre force dans ces domaines et souligne notre engagement envers la vision de l'Honorable PM Modi d'Atmanirbhar Bharat et le projet "Make in India". Les programmes PLI contribueront largement à faire de l'Inde le nouveau centre mondial de fabrication de produits électroniques. Pour répondre à la demande croissante des entreprises, nous avons investi massivement dans nos infrastructures et dans l'expansion de notre main-d'œuvre, et nous continuerons à le faire, pour nous aider à répondre aux besoins de nos clients indiens et internationaux. C'est une grande fierté pour VVDN d'avoir été approuvé dans le cadre de deux programmes PLI différents ».

Pour toute question des médias :

Kunwar Sinha

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1531036/VVDN_Technologies_Logo.jpg

SOURCE VVDN Technologies