VVDN ouvre un laboratoire de test 5G pour fournir des services de test ORAN, RCT et d'interopérabilité

GURUGRAM, Inde, 20 janvier 2022 /PRNewswire/ -- VVDN Technologies, société d'ingénierie et de fabrication de produits de bout en bout, a annoncé aujourd'hui l'introduction d'un nouveau laboratoire de test 5G de bout en bout pour les appareils RU basés sur 5G ORAN en Inde. Le laboratoire 5G de VVDN est destiné à permettre aux fournisseurs de technologies tels que les fabricants d'appareils de télécommunications, les intégrateurs de systèmes ainsi que les opérateurs de télécommunications d'effectuer des tests de protocole et de validation pour Open RAN (ORAN), des tests de conformité radio (RCT) et IOT (tests d'interopérabilité) dans un véritable environnement radio 5G.

Open RAN est vanté pour son potentiel à offrir une diversité de fournisseurs, une flexibilité de réseau et un coût inférieur. Bien que son succès futur ne soit pas remis en question, son calendrier d'adoption est certainement un facteur préoccupant pour les fournisseurs de services technologiques ORAN. Les fabricants d'appareils ont besoin d'un moyen rapide pour vérifier de manière globale les performances et la conformité de leurs appareils radio à un réseau sans fil composé de systèmes multifournisseurs. Les offres de services de test 5G de VVDN aideront les clients à passer à la 5G ORAN en examinant le comportement des solutions radio dans un réseau totalement interopérable et neutre sur le plan technologique. Un aperçu détaillé des performances du dispositif radio contribuera à accélérer la mise sur le marché des solutions ORAN.

Nitin Jain, vice-président des ventes, VVDN Technologies a déclaré : « VVDN a des engagements profonds dans l'espace 5G. Je suis ravi que le laboratoire de test 5G à la pointe de la technologie de VVDN ouvre les portes à de nombreux partenaires technologiques qui recherchent le lancement de leur solution basée sur 5G ORAN. » Il a ajouté : « Notre investissement dans la mise en place d'un laboratoire de test 5G à la pointe de la technologie est très important pour notre stratégie 5G dans laquelle nous nous sommes engagés à activer l'écosystème 5G. Aujourd'hui, non seulement nous aidons nos clients dans la conception, le développement et la fabrication de leurs unités radio, mais nous les aidons également avec les solutions d'interopérabilité, de conformité et de test d'interface dont ils ont tant besoin. »

VVDN se réjouit de travailler avec un large éventail de fabricants mondiaux d'appareils de télécommunications, d'intégrateurs de systèmes, d'opérateurs de télécommunications et d'autres acteurs pour les aider dans les tests 5G. Pour plus de détails sur les laboratoires de test 5G, veuillez contacter [email protected]

À propos de VVDN Technologies :

VVDN est une société d'ingénierie et de fabrication de produits axée sur la conception et la fabrication de produits de bout en bout sur plusieurs marchés verticaux technologiques (5G, centre de données, vision, mise en réseau et Wi-Fi, IoT, Cloud et applications). Le siège social de VVDN en Inde est situé à Gurgaon, en Inde, et son siège social en Amérique du Nord est situé à San Jose, en Californie, aux États-Unis. VVDN sert des clients mondiaux dans plusieurs régions, dont les États-Unis, le Canada, l'Europe, l'Inde, le Vietnam, la Corée et le Japon. VVDN dispose de 10 centres d'ingénierie de produits avancés en Inde, qui sont entièrement équipés pour concevoir et tester le matériel et les logiciels complets nécessaires au développement d'un produit ou d'une solution complète. Les 5 usines de fabrication de VVDN sont situées à Manesar, Gurgaon, en Inde, et comprennent une usine SMT, une usine de moulage et d'outillage, une usine de moulage sous pression, une usine d'assemblage de produits et des laboratoires de certification de produits internes haut de gamme. Les installations d'ingénierie et de fabrication de VVDN sont entièrement conformes pour développer et fabriquer des produits d'entreprise, de consommation, industriels et automobiles.

Visitez www.vvdntech.com pour plus d'informations.

