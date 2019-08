VVDN ouvre un nouvel atelier mécanique à Manesar

L'atelier à environnement contrôlé, équipé de machines modernes et de première qualité, s'étend sur près de 3000 mètres carrés. Totalement exempt de poussière, il est doté de machines de haute précision, telles que des machines-outils à commande numérique CNC, à moulage par injection et de découpe par fil . Les machines sont entièrement automatiques et dotées de systèmes de commande et d'ordinateurs électroniques numériques réduisant considérablement le bruit et visant un recyclage maximal ainsi qu'un minimum de gaspillage. Cet atelier apporte des solutions mécaniques de bout en bout dans les domaines de l'IdO et de la mise en réseau, et couvre l'ensemble des opérations, notamment le prototypage rapide, la peinture, la fabrication des moules et des outils et la production de pièces, le tout sous un même toit.

« De par nos investissements considérables dans le domaine, nous figurons parmi les pionniers en Inde à avoir mis sur pied un atelier de cette envergure, totalement équipé pour produire des solutions mécaniques nouvelle génération de grande qualité. Il s'agit d'une activité de très haute précision, et nous sommes fiers de pouvoir créer des centaines d'emplois chaque année dans ce domaine. Nous mettons tout en œuvre pour offrir aux jeunes de notre pays une plateforme qui leur permette de développer leurs compétences, de travailler sur des machines sophistiquées et de fabriquer des produits de qualité avec la finition souhaitée. Cela permettra de grandement valoriser leurs compétences et de considérablement accroître leur confiance en eux », a déclaré M. Gourab Basu, vice-président Business Development chez VVDN Technologies.

Avec cet ajout, VVDN approvisionnera des marchés mondiaux aux côtés de fabricants d'équipements d'origine (OEM) de premier plan. C'est une étape importante et novatrice dans la mission que s'est fixée VVDN, à savoir établir la conception et la fabrication de haute qualité en Inde. Les machines de pointe installées permettront d'assurer l'ingénierie et la fabrication avec contrôle de qualité des meilleurs produits qui soient.

M. Basu a ajouté : « L'Inde devient un centre de fabrication majeur pour des pays du monde entier, et les capacités de VVDN en tant que producteur de concepts d'origine (ODM) sont largement accrues avec cette nouvelle installation. Nous nous réjouissons de pouvoir étendre notre remarquable support en termes d'ingénierie et de fabrication au reste du monde grâce à notre atelier de moulage par injection plastique spécialisé et d'une grande fiabilité. »

À propos de VVDN :

VVDN, l'une des principales sociétés d'ingénierie, de cloud et de fabrication de produits, est particulièrement bien placée pour fournir des produits polyvalents, novateurs et de haute qualité. VVDN est l'un des producteurs de concepts d'origine connaissant la croissance la plus rapide en Inde et préparant la prochaine ère en innovant avec des technologies telles que la 5G, l'IA, l'apprentissage automatique, la blockchain, le Big Data et des travaux d'analyse. Lancée en 2007, VVDN possède 9 centres de conception et de recherche et de développement ainsi que 4 usines de fabrication en Inde, et bénéficie d'une présence mondiale, notamment aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Corée du Sud et au Japon.

