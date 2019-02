VVDN Technologies dévoile la carte Irya- SmartNIC pour le marché télécom edge avec un format standard compact utilisant l'architecture Xilinx UltraScale+

SAN JOSE, Californie, Feb. 22, 2019 /PRNewswire/ -- VVDN Technologies, un ODM de premier plan basé en Inde, en association avec Xilinx, le leader de l'informatique adaptative et intelligente, dévoile sa solution Irya- SmartNIC demi-hauteur et demi-largeur (HHHL) utilisant les FPGA Xilinx Virtex UltraScale+ à l'occasion du salon MWC 2019. Irya- SmartNIC HHHL permet d'accélérer des fonctions telles que la commutation virtuelle, la sécurité et le calcul pour les charges de travail dynamiques dans une infrastructure connectée au cloud, affichant une amélioration radicale (jusqu'à 10 fois) des performances et de l'efficacité par rapport aux cartes réseau génériques dans les applications de centres de données et de communications des télécoms. La carte SmartNIC, compacte et consommant peu d'énergie, est idéale pour les applications edge filaires et sans fil sur le cloud telles que les déchargements L1 sans fil (fonctionnalité de codec) et L2 (PDCP, GTP, etc.), la sécurité (IPSec, SSL, classification de flux) et les déchargements personnalisés.

Xilinx et VVDN sont parvenus à établir des performances de pointe pour les fonctions de déchargement en utilisant cette carte SmartNIC avec des serveurs commerciaux standards.

Ses caractéristiques principales incluent :

Facteur de forme – Hauteur et longueur divisées par deux avec un format occupant un seul port (facteur de forme compact)

Hauteur et longueur divisées par deux avec un format occupant un seul port (facteur de forme compact) Mémoire - Deux mémoires DDR4 72 bits tournant à 2 400 MT/s avec une densité maximale de 8 Go par canal

- Deux mémoires DDR4 72 bits tournant à 2 400 MT/s avec une densité maximale de 8 Go par canal Interfaces prises en charge - 2 x QSFP28+ et interface hôte PCIe Gen3.0 x16

- 2 x QSFP28+ et interface hôte PCIe Gen3.0 x16 Ports de connexion - 2 x QSFP28+

- 2 x QSFP28+ Langages - VHDL/Verilog, P4

- VHDL/Verilog, P4 Disponibilité sur les plateformes FPGA – Options Xilinx Virtex Ultrascale+ VU9P et VU7P

– Options Xilinx Virtex Ultrascale+ VU9P et VU7P Applications de référence – Déchargement OVS, déchargement SSL, analyseur de réseau « packet broker »

« VVDN est heureux de travailler avec Xilinx à l'élaboration de technologies de centres de données télécoms de nouvelle génération. Avec le lancement d'Irya, qui repose sur la technologie Xilinx, VVDN fait un grand bond en avant pour les centres de données et les marchés edge télécoms, qui doivent sans cesse améliorer leur puissance de traitement », a déclaré Puneet Agarwal, président des ventes. Et d'ajouter : « Irya est une solution de carte réseau unique au format HHHL avec un dispositif Xilinx Virtex UltraScale+. VVDN a développé plusieurs modèles de référence en plus de celui-ci qui pourront être utilisés par les clients finaux pour élaborer une solution finale. VVDN offre également la possibilité de personnaliser les modèles de référence afin de répondre aux besoins du client final. »

« La capacité à produire une carte dont le format est réduit de moitié et qui occupe un seul port est la preuve de l'expérience et des compétences solides de l'équipe VVDN », a déclaré Farhad Shafai, vice-président du marketing et des communications. Il y a une forte demande du marché pour ce type de carte SmartNIC de format compact pour les applications de centres de données télécoms.

VVDN présentera Irya- SmartNIC HHHL lors du Mobile World Congress à Barcelone du 25 au 28 février dans le hall 6, stand s.

Les cartes sont actuellement à l'essai. Veuillez contacter l'équipe marketing de VVDN à l'adresse marketing@vvdntech.com pour plus d'informations sur la tarification et la disponibilité.

Contact avec la presse :

Anushree Mittal

+91-961-990-3712

SOURCE VVDN Technologies Inc