VVDN Technologies trifft Minister für Wirtschaftsentwicklung, Arbeitsplatzschaffung und Handel der kanadischen Provinz Ontario, um Wachstumsplan zu diskutieren

Mit seinem Standort in Ontario will VVDN einen wichtigen Beitrag zur Beschäftigung in der Region leisten, unter anderem durch eine akademische Zusammenarbeit mit den ausgezeichneten anliegenden Universitäten. Mit der regionalen Präsenz untermauert VVDN seine strategische Expansion in Kanada mit dem Ziel, lokale Unternehmen bei Produktengineering, Cloud- und Herstellungsleistungen in den Bereichen Netzwerke, IoT, Kamera, Automobilbau, 5G und Rechenzentrum zu unterstützen. VVDN will in den kommenden Jahren Hunderte spezialisierte Arbeitsplätze schaffen. Unter anderem sollen Fachkräfte mit Diplom bzw. abgeschlossenem Ingenieurstudium und Doktoranten eingestellt werden. Das Entwicklungszentrum wird sich positiv auf die Wirtschaft auswirken und lokale Fachkräfte in modernen Technologien und Trends ausbilden.