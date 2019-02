VVDN Technologies und Intel kooperieren, um 5G-IoT-Gateway-Lösung auf den Markt zu bringen

GURUGRAM, Indien, Feb. 25, 2019 /PRNewswire/ -- VVDN Technologies, einer der führenden, von Indien aus operierenden ODMs, hat mit Unterstützung von Intel eine 5G-IoT-Gateway-Lösung erstellt, die eine Welt von vernetzten Anwendungen eröffnet. Das auf einem Fibocom FG100 Modul mit Intel® XMM™ 8160 5G-Chipsatz aufbauende 5G-IoT-Gateway kann sowohl im sub-6GHz- als auch mmWave-Spektrum betrieben werden. Das 5G-IoT-Gateway soll ab 2020 verfügbar sein.

VVDNs Engineering und R&D Services-Team und Intels 5G Teams arbeiten gemeinsam an der Definition, Prototyp-Erstellung, Erprobung und Bereitstellung dieser 5G-Lösung. Die Unternehmen haben im Rahmen des Projekts ein LTE Cat 16-IoT-Gateway mit Fibocom L860 Modul auf Basis eines Intel® XMM™ 7560 4G-Chipsatzes entwickelt. Das fortschrittliche Gateway liefert 4G LTE Cat 16-Internetkonnektivität über ein duales 802.11n/ac Wi-Fi-Netzwerk, um einen Internetzugang bereitzustellen, der eine bis zu 10-mal höhere Geschwindigkeit als aktuelle Lösungen bieten kann. Nach erfolgter Anbindung sind Datenübertragung und Media-Streaming mit Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s möglich. Diese Funktionalität ist besonders für die kommenden IoT-Anwendungsfälle (Internet of Things, IoT) wichtig, wo es auf Durchsatz, Latenz und Leistung ankommt, um hohe Datentransfer-Anforderungen für z.B. vernetzte Haushalte, kleine und mittlere Unternehmen etc. zu unterstützen.

„Die Welt steht kurz vor dem Übergang zu 5G – und dies hat das Potenzial, die Welt zu verändern. Für OEMs sind schnellere Verbindungen und besseres Kundenerlebnis heutzutage das oberste Gebot, und die gemeinsame Teamarbeit von VVDN und Intel macht die erste Reihe von 5G-basierten Gateway-Lösungen möglich. Die 5G-IoT-Gateway-Lösung wird OEMs die Möglichkeit geben, die Herausforderungen in Sachen Latenz und Leistung wirksam anzugehen, und eine wirklich vernetzte Welt schaffen", erklärt Vivek Bansal, President Engineering VVDN, VVDN Technologies.

„5G wird die Art und Weise verändern, wie die Menschen leben, arbeiten und ihre Freizeit genießen, eine Welle von Innovationen bringen und neue Märkte schaffen", sagt Chenwei Yan, VP & GM des Bereichs Connected Products and Programs bei Intel. „Unsere Arbeit mit VVDN wird Betreibern weltweit helfen, ihre 5G-Dienste auf Fixed Wireless Broadband auszuweiten, um Kundenerfahrungen bereitzustellen, die von geringerer Latenzzeit, erweiterter Kapazität und höheren Geschwindigkeiten profitieren".

Informationen zu VVDN

VVDN ist einer der führenden Original Design Manufacturer (ODM) und in den Bereichen Product Engineering, Cloud und Fertigung einzigartig positioniert, um vielseitige, innovative und qualitativ hochwertige Produkte zu liefern. VVDN ist einer der am schnellsten wachsenden ODMs in Indien, das mit Technologien wie 5G, AI, ML, Blockchain, Big Data und Analytics ein neues Zeitalter einläutet.

Weitere Informationen zu VVDN finden Sie unter www.vvdntech.com

