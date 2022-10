VVDN va mettre en place un CoE grâce à un partenariat stratégique mondial avec Google Cloud

GURUGRAM, Inde, 18 octobre 2022 /PRNewswire/ -- VVDN Technologies, un fournisseur mondial de services et de solutions d'ingénierie et numériques, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat stratégique mondial de plusieurs années avec Google Cloud. Ce partenariat aidera les clients à accélérer la modernisation des applications et la transformation du cloud. VVDN développera également la prochaine génération de solutions innovantes, à savoir l'IoT et la Video Cloud Platform, et un NextGen Enterprise Private 5G Cloud, etc, grâce à ce nouveau partenariat avec Google Cloud.

Grâce à ce partenariat, les entreprises clientes de VVDN bénéficieront d'une plus grande flexibilité financière, et pourront accélérer leurs migrations vers le cloud et moderniser leurs applications d'entreprise sur Google Cloud. Une fois sur Google Cloud, les clients pourront immédiatement commencer à créer des applications hybrides qui permettent aux entreprises d'être plus agiles, avec un accès plus sécurisé aux services Google Cloud comme BigQuery et Cloud Operations, et étendre leurs services existants de reprise après sinistre, de sauvegarde et de stockage.

En outre, VVDN et Google Cloud mettent en place un CoE commun pour travailler sur l'IOT, le Video Cloud et le Enterprise Private 5G Cloud.

Dans l'espace IoT et Video Cloud, VVDN développe avec Google Cloud une solution SaaS Device Agnostic IoT Cloud pour l'intégration d'appareils intelligents, de caméras et autres. La solution est basée sur une architecture évolutive et sécurisée qui peut être fournie pour de multiples applications et servir une variété de cas d'utilisation. Les blocs de construction sont conçus pour accélérer le déploiement pour de multiples industries, y compris l'IdO, la sécurité et la surveillance, l'automobile, la mise en réseau et le sans fil, et plus encore.

Dans le cadre d'une stratégie 5G plus large, VVDN vise à apporter son expertise 5G respective et à devenir un fournisseur 5G privé d'entreprise de bout en bout avec Google Cloud. Les services cloud 5G de VVDN comprennent : l'orchestration de services de bout en bout, l'optimisation VNF, le CI/CD et l'automatisation, les tests de performance du réseau, le développement de cadres d'automatisation et le développement d'applications (c'est-à-dire le système de gestion du réseau).

Vivek Bansal, président de l'ingénierie, VVDN Technologies : « Nous sommes vraiment enthousiasmés par notre partenariat nouvellement annoncé avec Google Cloud. Ce partenariat agira comme un catalyseur pour la croissance de VVDN et nous permettra de faire évoluer nos clients avec l'aide de l'infrastructure de Google Cloud. Ce CoE commun entre VVDN Technologies et Google Cloud nous permettra d'innover et de construire des technologies avancées qui seront un moteur essentiel de notre croissance. Grâce à ce partenariat, nous visons à développer des solutions pour les plateformes cloud IoT, vidéo et 5G qui sont très demandées. »

« Les entreprises du monde entier réalisent les avantages de l'adoption des technologies cloud dans l'espace IoT et 5G privé », a déclaré Majed Al Amine, responsable des solutions industrielles 5G et Edge Telecom, Google Cloud. « Nous sommes fiers de soutenir l'engagement de VVDN en faveur de l'innovation et nous sommes ravis d'aller de l'avant dans notre voyage ensemble. »

À propos de VVDN :

VVDN est une société d'ingénierie et de fabrication de produits axée sur la conception et la fabrication de produits de bout en bout sur plusieurs marchés verticaux technologiques (5G, DataCenter, Networking and Wi-Fi, Vision, Automotive, IoT, Cloud & Apps). Le siège social de VVDN en Inde est situé à Gurgaon, en Inde, et son siège social en Amérique du Nord est situé à San Jose, en Californie, aux États-Unis. VVDN sert des clients mondiaux dans plusieurs régions, dont les États-Unis, le Canada, l'Europe, l'Inde, le Vietnam, la Corée et le Japon. VVDN dispose de 10 centres d'ingénierie de produits avancés en Inde, qui sont entièrement équipés pour concevoir et tester l'ensemble du matériel et du logiciel requis pour développer un produit ou une solution complète. Les 7 sites de fabrication de VVDN sont situés à Manesar, Gurgaon, et Pollachi, Tamil Nadu, en Inde, et comprennent une usine SMT, une usine de moulage et d'outillage, une usine de moulage sous pression, une usine d'assemblage d'antennes, une usine d'assemblage de produits et des laboratoires de certification de produits. Les installations d'ingénierie et de fabrication de VVDN sont entièrement compilées pour développer et fabriquer des produits d'entreprise, grand public, industriels et automobiles.

À propos de Google Cloud

Google Cloud accélère la capacité des entreprises à transformer numériquement leurs activités grâce à la meilleure infrastructure, plateforme, solutions sectorielles et expertise. Nous proposons des solutions d'entreprise qui exploitent la technologie de pointe de Google, le tout sur le cloud le plus propre du secteur. Des clients dans plus de 200 pays et territoires se tournent vers Google Cloud comme partenaire de confiance pour favoriser la croissance et résoudre leurs problèmes commerciaux les plus critiques.

Contact pour les médias :

Kunwar Sinha

[email protected]

+91 9971887719

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1531036/VVDN_Technologies_Logo.jpg

SOURCE VVDN Technologies