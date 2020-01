VVDNs Geschäftsbereich 5G baut Leistungsspektrum für L1 Engineering zur Entwicklung von 5G-Lösungen aus (CU/DU, RU, kleine Funkzellen, Repeater und UE-Testgeräte)

Joseph George, Vice President – 5G Business Unit, sagte: „VVDN investiert massiv in das 5G-Segment mit besonderem Fokus auf 5G Layer 1. Geplant sind auch schlüsselfertige Projekte für unsere Kunden und die Bereitstellung kompletter integrierter Lösungen. Unser Angebot umfasst IP sowie maßgeschneiderte Engineering-Leistungen in Zusammenhang mit Layer 1."

VVDN ist Partnerschaften mit mehreren Chipherstellern eingegangen und verwendet je nach Kundenwunsch entweder FPGA oder SOC für 5G-Lösungen. In Zusammenarbeit mit Chipherstellern war VVDN in der Lage, 5G-Referenzlösungen für folgende Segmente zu entwickeln:

Netzbetreiber

Anbieter von Telekommunikationstechnik (Tier 1 und Tier 2)

Große Systemintegratoren

Serveranbieter

Es wird erwartet, dass 5G 2020 an Dynamik zulegt. Kunden sind unentwegt auf der Suche nach strategischen Partnerschaften, um für 5G-Lösungen der nächsten Generation gerüstet zu sein. VVDN zielt mit seinem Leistungsspektrum auf globale Märkte mit speziellem Fokus auf bestimmte Zielregionen ab. Vivek Bansal, President Engineering, sagte: „VVDN ist gut aufgestellt, um aus dem 5G-Sektor Kapital zu schlagen. In Nordamerika, Korea, Indien und Japan konnten wir mit unseren Designs bereits überzeugen. VVDN wird in ein hochmodernes 5G-Labor in Indien investieren, damit Indien zu einem Spitzenstandort für die Entwicklung fortschrittlicher 5G-Lösungen wird. Durch seine Leistungskompetenz bei Produktengineering & Fertigung ist VVDN der ideale Partner für die Kollaboration entlang des kompletten Produktentwicklungszyklus sowie bei der Serienfertigung."

Weitere Informationen zum 5G-Angebot von VVDN erhalten Sie unter info@vvdntech.com

Informationen zu VVDN:

VVDN ist einer der Weltmarktführer in den Bereichen Produktengineering, Cloud und Fertigung und einzigartig positioniert, um vielseitige, innovative und qualitativ hochwertige Produkte zu liefern. VVDN ist einer der am schnellsten wachsenden ODM in Indien und betreibt Innovationsarbeit, um mit Technologien wie 5G, KI, ML, Blockchain, Big Data und Analytics ein neues Zeitalter einzuläuten. VVDN besteht seit 2007 und betreibt 9 Design- und F&E-Zentren sowie 4 Produktionswerke in Indien sowie Niederlassungen in den USA, Kanada, Europa, Südkorea und Japan.

Weitere Informationen zu VVDN finden Sie unter www.vvdntech.com

