VW Caminhões e Ônibus tem novo diretor-geral no México

"As oportunidades são muitas. Nossa presença mexicana ganha força a cada ano. O país já se tornou nosso maior mercado internacional e temos investido continuamente na expansão de nossa fábrica, além do portfólio e relacionamento com clientes. Com toda sua experiência profissional, Frank assume a posição de diretor-geral da operação para dar continuidade às conquistas alcançadas até agora. Desejamos sucesso ao Frank nessa sua nova posição", diz Roberto Cortes.

Formado na Universidade da Califórnia e com MBA na Universidade de Michigan, ambos em administração de negócios, Frank Gundlach soma forças na VWCO há cinco anos, tendo dirigido a área de Estratégia Corporativa e liderado o plano de transformação e excelência que fortaleceu a posição competitiva da empresa nos últimos anos. Agora, ele passa a responder por toda a atuação da VWCO no México, junto com um time de especialistas já consolidado.

http://vwtbpress.com/noticia-interna.php?id=1502

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus



Fabricante dos veículos comerciais Volkswagen e MAN, a VW Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 35 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas ou africanas.



Sobre o GRUPO TRATON



A TRATON SE é subsidiária da Volkswagen AG e um dos principais fabricantes mundiais de veículos comerciais com as marcas MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus e RIO. Em 2019, as marcas do GRUPO TRATON venderam um total de cerca de 242.000 veículos. Seus produtos incluem veículos comerciais leves, caminhões e ônibus fabricados em 29 locais de produção e montagem em 17 países. A empresa tinha uma força de trabalho de cerca de 82.700 colaboradores em todo o mundo em suas marcas de veículos comerciais, em 31 de dezembro de 2019. O objetivo do grupo é transformar o sistema de transporte através de produtos, serviços e da parceria com seus clientes.

Volkswagen Caminhões e Ônibus

Comunicação

(11) 5582-5335 / (24) 3381-1063

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1333198/MG_9743_B.jpg

FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus

SOURCE Volkswagen Caminhões e Ônibus