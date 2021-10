VW Caminhões e Ônibus tem novo vice-presidente de Suprimentos

Evandro tem 44 anos, é engenheiro mecânico pelo Instituto Mauá de Tecnologia com especializações na Duke University e Stockholm School of Economics, e possui vasta experiência na área de Suprimentos da Scania, tendo desenvolvido sua carreira tanto no Brasil como na matriz na Suécia e na África do Sul. Iniciou sua carreira na Scania Latin America em 1997, em São Bernardo do Campo, como estagiário.

Em 1998, atuou como assistente de Compras, e no período de 2000 a 2007 como comprador. Em 2004 e em 2007, trabalhou em diferentes atividades na Suécia. Em 2007, ainda no Brasil, foi promovido a gerente de Métodos e Desenvolvimento Estratégico de Suprimentos.

No período entre 2009 e 2010, trabalhou na Scania South Africa, onde foi Gerente de Compras Automotivo & Gerais e Sistemas Comerciais. Em 2010, retornou ao Brasil como Gerente de Commodity Powertrain, Forjados e Elementos de Fixação, e em 2012 passou a ser o responsável por Compras Gerais. Por fim, em 2015 foi expatriado para a matriz da Scania em Södertälje, Suécia, onde atua desde então como vice-presidente de Compras Gerais, sendo responsável pela atividade em nível global na empresa.

"Em nosso grupo, valorizamos ter fortes candidatos locais para transferência entre nossas marcas. Tenho certeza que Evandro Pretel contribuirá para a VWCO e o sistema do Consórcio Modular com sua longa experiência na construção de parcerias sólidas com nossos fornecedores", afirma Christian Levin, CEO do GRUPO TRATON.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus



Fabricante dos veículos comerciais Volkswagen e MAN, a VW Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas ou africanas.



Sobre o GRUPO TRATON

A TRATON SE é subsidiária da Volkswagen AG e um dos principais fabricantes mundiais de veículos comerciais com as marcas MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus e RIO. Em 2020, as marcas do GRUPO TRATON venderam um total de cerca de 190.200 veículos. Seus produtos incluem veículos comerciais leves, caminhões e ônibus fabricados em 29 locais de produção e montagem em 17 países. A empresa tinha uma força de trabalho de cerca de 82.600 colaboradores em todo o mundo em suas marcas de veículos comerciais, em 31 de dezembro de 2020. O objetivo do grupo é transformar o sistema de transporte através de produtos, serviços e da parceria com seus clientes.



Volkswagen Caminhões e Ônibus

Comunicação

(11) 5582-5335 / (24) 3381-1063

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1670742/MG_4678.jpg

FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus

SOURCE Volkswagen Caminhões e Ônibus