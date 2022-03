VW e-Delivery desembarca no México para testes de altitude

Ao mesmo tempo em que assume novas missões de aplicações no Brasil e suas unidades começam a circular por diversos estados, o VW e-Delivery segue preparando o terreno para o início de suas vendas aos demais países latinos. Desde o fim do ano passado, o veículo está em tour internacional, com apresentações já realizadas em seis países: Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai e Uruguai, além do México.

"Toda virada tecnológica requer uma estratégia bastante sólida para seu sucesso e é o que estamos praticando com o VW e-Delivery, apresentando esta solução de mobilidade mais sustentável aos clientes em diversos países para que quando iniciarmos a fase comercial, todos já estejam familiarizados", explica Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Para o lançamento do VW e-Delivery, a VW Caminhões e Ônibus rodou o equivalente a mais de 400 mil quilômetros de testes. Agora no México, a Engenharia da montadora vai avaliar o desempenho em diferentes altitudes e em ambientes urbanos.

As atividades internacionais ocorrem em parceria com os importadores da marca para demonstrações nas diferentes condições de aplicação nos países latinos, com as unidades do veículo exportadas a partir da fábrica de Resende, no Rio de Janeiro, que sedia o centro mundial de desenvolvimento da marca também para elétricos. Nessa estratégia, todos os países da região serão contemplados.

www.vwtbpress.com

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus



Com um portfólio completo de soluções para o transporte de cargas e de passageiros, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras da América Latina e integra o Grupo TRATON, sendo também responsável pela fabricação de veículos MAN no continente. O Brasil cedia o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da marca VWCO, com expertise em mercados emergentes para veículos sob medida, de acordo com as demandas específicas de seus clientes. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes com a melhor relação custo-benefício, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: caminhões e ônibus sob medida, um excelente serviço de pós-vendas e uma extensa variedade de serviços.



Sobre o GRUPO TRATON



Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN, Navistar e RIO, a TRATON SE é uma das principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Sua oferta inclui veículos comerciais leves, caminhões e ônibus. O Grupo pretende reinventar o transporte — com seus produtos, seus serviços e como parceiro de seus clientes. Para a TRATON, o crescimento econômico sustentável sempre inclui tratar as pessoas e a natureza com respeito. A tríade Pessoas, Planeta e Desempenho moldará o futuro de nossa empresa.



Volkswagen Caminhões e Ônibus

Comunicação

(11) 5582-5335 / (24) 3381-1063

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1778166/DSC_0022.jpg

FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus

SOURCE Volkswagen Caminhões e Ônibus