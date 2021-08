VW e-Delivery tem primeiro lote esgotado em um mês

"Estamos muito satisfeitos com o entusiasmo do mercado brasileiro pelas novidades. As vendas recentes incluem os primeiros negócios com a Coca-Cola Femsa Brasil, de 20 unidades, e a JBS, que adquiriu seu primeiro caminhão elétrico VW. Outros cem e-Delivery previamente negociados serão entregues à Ambev até o final deste ano. Vale lembrar que a cervejaria manifestou a intenção de compra de 1.600 caminhões elétricos de nossa marca até o ano de 2025", diz Roberto Cortes, presidente e CEO da montadora.

"Clientes e concessionários se entusiasmaram com a proposta, que une a mais moderna tecnologia de transporte a um completo ecossistema que garante recarga, assistência técnica e busca do melhor custo total de propriedade. Nossa rede já está sendo treinada para o pós-vendas dos e-Delivery em cidades como São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR), Goiânia (GO), Recife (PE), Cuiabá (MT) e Belém (PA)", explica Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Serviços.

Modelos e características

e-Delivery 11 toneladas 4x2 - Equipado com um motor que entrega 300kW com torque máximo de 2.150 Nm desde a rotação zero, e com suspensão pneumática de série. Atende às mais variadas aplicações urbanas e conta com seis módulos de bateria ou, opcionalmente, três módulos, de acordo com a autonomia necessária à operação. Tem peso bruto total de 10.700 kg e sua capacidade máxima de carga útil, somada à carroceria, chega a 6.320 kg.

e-Delivery 14 toneladas 6x2 - Com calibração minuciosa para operação severa, seu motor também entrega 300kW e torque de 2.150Nm desde as primeiras rotações. A suspensão pneumática permite suspender um dos eixos para ainda mais economia na operação. Também versátil em suas aplicações, recebendo seis ou três módulos de bateria conforme encomenda. Tem peso bruto total de 14.300 kg e sua capacidade máxima de carga útil, somada à carroceria, chega a 9.055 kg, a maior de sua categoria em elétricos do Brasil.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus



Fabricante dos veículos comerciais Volkswagen e MAN, a VW Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas ou africanas.



Sobre o GRUPO TRATON



A TRATON SE é subsidiária da Volkswagen AG e um dos principais fabricantes mundiais de veículos comerciais com as marcas MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus e RIO. Em 2020, as marcas do GRUPO TRATON venderam um total de cerca de 190.200 veículos. Seus produtos incluem veículos comerciais leves, caminhões e ônibus fabricados em 29 locais de produção e montagem em 17 países. A empresa tinha uma força de trabalho de cerca de 82.600 colaboradores em todo o mundo em suas marcas de veículos comerciais, em 31 de dezembro de 2020. O objetivo do grupo é transformar o sistema de transporte através de produtos, serviços e da parceria com seus clientes.



Volkswagen Caminhões e Ônibus

Comunicação

(11) 5582-5335 / (24) 3381-1063

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1597326/VW_1.jpg

FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus

SOURCE Volkswagen Caminhões e Ônibus