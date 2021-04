VWCO confirma o início da produção em série do e-Delivery neste semestre

A iniciativa faz parte da estratégia de investir sistematicamente em mobilidade elétrica, anunciada recentemente pelo Grupo TRATON, que planeja um aporte de cerca de € 1,6 bilhão em pesquisa e desenvolvimento de veículos elétricos até 2025. De acordo com o comunicado internacional, até 2030 as empresas que integram o Grupo devem cumprir metas concretas para o desenvolvimento de veículos com combustíveis alternativos.

"A pandemia mundial de Covid-19 impôs muitos desafios a toda sociedade, o que promoveu ajustes de rota. E mesmo assim, mantivemos nosso compromisso com a inovação e avanços para a mobilidade sustentável, tema que continua prioritário na VW Caminhões e Ônibus", afirma Roberto Cortes, presidente e CEO da VW Caminhões e Ônibus.

A VW Caminhões e Ônibus trabalha no projeto do e-Delivery há cerca de cinco anos. E há mais de dois anos e meio, levou o caminhão elétrico para as ruas: já são mais 30 mil quilômetros rodados em testes de engenharia e operação em condições reais, na distribuição de bebidas da Cervejaria Ambev em São Paulo. Mais de 22 toneladas de CO² deixaram de ser emitidas na atmosfera e, até agora, mais de 6.500 litros de diesel deixaram de ser consumidos.

Além disso, o caminhão elétrico pode ser recarregado com 100% de energia elétrica proveniente de fontes limpas, como eólica e solar – 43% de sua energia provém do próprio sistema regenerativo de freios do veículo.

Todo o processo de desenvolvimento segue o mesmo rigor de todos os caminhões e ônibus VW, garantindo a mesma segurança e confiabilidade na operação com o melhor consumo de energia. Isso inclui toda a preparação na infraestrutura da fábrica e o treinamento de toda a cadeia envolvida no negócio. Sempre com a responsabilidade que todos já conhecem da marca VWCO.

Sob medida para o transporte urbano em grandes cidades, o e-Delivery traz soluções de última geração para logística verde, como sistemas inteligentes para ajustar a demanda da bateria conforme a operação e para recuperar a energia da frenagem. Os caminhões podem chegar a uma autonomia de até 200 quilômetros, de acordo com a aplicação e a configuração do veículo. O nível de ruído é extremamente baixo quando comparado aos modelos tradicionais, melhorando o conforto do motorista e seus ajudantes na operação.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Fabricante dos veículos comerciais Volkswagen e MAN, a VW Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 35 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas ou africanas.

Sobre o GRUPO TRATON

A TRATON SE é subsidiária da Volkswagen AG e um dos principais fabricantes mundiais de veículos comerciais com as marcas MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus e RIO. Em 2019, as marcas do GRUPO TRATON venderam um total de cerca de 242.000 veículos. Seus produtos incluem veículos comerciais leves, caminhões e ônibus fabricados em 29 locais de produção e montagem em 17 países. A empresa tinha uma força de trabalho de cerca de 82.700 colaboradores em todo o mundo em suas marcas de veículos comerciais, em 31 de dezembro de 2019. O objetivo do grupo é transformar o sistema de transporte através de produtos, serviços e da parceria com seus clientes.

