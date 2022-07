VWCO e Audi farão as primeiras entregas 100% sustentáveis de veículos no Brasil

"Mais uma vez, o pioneirismo e a inovação dos VW e-Delivery se unem à exclusividade e alta tecnologia da marca Audi. Em outubro de 2021, os modelos e-tron foram o transporte oficial dos clientes VWCO nos test drives de nossos caminhões elétricos em São Paulo. Agora, o VW e-Delivery terá a honra de levar os Audi RS e-tron GT até seus compradores. Esperamos que essa parceria frutifique ainda mais, aqui no Brasil e futuramente também no exterior", diz Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Serviços da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Uma unidade do VW e-Delivery 11 toneladas 4x2 cedida pela montadora ganhou plataforma guincho com fechamento de sider para o transporte dos automóveis Audi, garantindo a segurança no trajeto das lojas até as residências de seus novos proprietários. Toda a operação será coordenada pela área de Marketing da Volkswagen Caminhões e Ônibus, que ainda contará com a assistência técnica da rede de concessionários autorizados da marca.

Tecnologia de ponta no transporte urbano

Os modelos e-Delivery com 11 e 14 toneladas de peso bruto total são o resultado do equivalente a mais de 400 mil quilômetros de testes, e da dedicação integral de um time formado por 150 engenheiros e técnicos brasileiros. Com a opção de seis ou três pacotes de bateria, a engenharia inteligente dos produtos se traduz em uma autonomia de até 250 km, de acordo com a configuração do veículo e a aplicação.

Todo o projeto do e-Delivery foi construído ao redor das baterias, em módulos, numa verdadeira arquitetura flexível. Esse design concebido pela engenharia da empresa no Brasil é único e patenteado, com um melhor aproveitamento do chassi para comportar a tecnologia elétrica de forma inovadora.

Complementando a oferta de soluções de transporte com zero emissões, o e-Consórcio, parceria com algumas das maiores empresas em eletromobilidade do mundo, assegura comodidade e eficiência para o cliente da montagem até a infraestrutura de recarga e gerenciamento de ciclo de vida da bateria dos veículos, integrando toda a cadeia de fornecedores. Pela primeira vez no país, um caminhão elétrico é oferecido como uma solução de transporte completa.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Com um portfólio completo de soluções para o transporte de cargas e de passageiros, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras da América Latina e integra o Grupo TRATON, sendo também responsável pela fabricação de veículos MAN no continente. O Brasil cedia o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da marca VWCO, com expertise em mercados emergentes para veículos sob medida, de acordo com as demandas específicas de seus clientes. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes com a melhor relação custo-benefício, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: caminhões e ônibus sob medida, um excelente serviço de pós-vendas e uma extensa variedade de serviços.

Sobre o GRUPO TRATON

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN, Navistar e RIO, a TRATON SE é uma das principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Sua oferta inclui veículos comerciais leves, caminhões e ônibus. O Grupo pretende reinventar o transporte — com seus produtos, seus serviços e como parceiro de seus clientes. Para a TRATON, o crescimento econômico sustentável sempre inclui tratar as pessoas e a natureza com respeito. A tríade Pessoas, Planeta e Desempenho moldará o futuro de nossa empresa.

Volkswagen Caminhões e Ônibus

Comunicação

(11) 5582-5335 / (24) 3381-1063

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1855252/MG_8601.jpg

FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus

SOURCE Volkswagen Caminhões e Ônibus