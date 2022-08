VWCO e VWFS lançam programa para locação de caminhões

Primeiro programa de aluguel de caminhões a ser oferecido por uma montadora no Brasil

SAO PAULO, 25 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) e a Volkswagen Financial Services (VWFS) lançam hoje (25) um programa de assinaturas para locação de caminhões: o VW Truck Rental. O serviço, primeiro a ser oferecido por uma montadora do segmento, será uma nova opção de mobilidade para os clientes, com benefícios exclusivos, agilidade nas transações e redução nos custos operacionais.

"Com a pandemia, muitas empresas encontraram dificuldades para crédito, optando pela locação de veículos. O VW Truck Rental busca reduzir os custos operacionais dos transportadores, e ainda facilitar a gestão da frota e a contratação do serviço, já que será ofertado pelas 150 lojas de nossa rede de concessionários autorizados", explica Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

As assinaturas do VW Truck Rental podem ser feitas de modo totalmente digital no site www.vwtruckrental.com.br, ou em uma das concessionárias VWCO. E o programa já conta com seis modelos de caminhões disponíveis, de leves a extrapesados: VW Delivery Express e 11.180; VW Constellation 17.190 Robust, 24.280 e 25.460; e VW Meteor 28.460. O VW Truck Rental pode ser contratado em um período de 36 ou 60 meses, e ainda inclui a gestão de manutenções preventivas ou corretivas, seguro, sistema de telemetria RIO, gestão de multas, documentação, IPVA e carroceria carga seca ou baú.

"Esse lançamento é um marco para a nossa empresa, e mais um passo rumo à nossa estratégia de mobilidade. A parceria vai oferecer mais do que o simples aluguel de caminhões. Ela reúne a força e a expertise de duas marcas líderes, com uma proposta de valor, conteúdo e vantagens exclusivas para nossos clientes, aliados à força e qualidade de atendimento da rede de concessionários", reforça Rodrigo Capuruço, CEO da Volkswagen Financial Services.

O VW Truck Rental é desenvolvido em parceria com a Associação Brasileira dos Concessionários Autorizados Volkswagen Caminhões e Ônibus (ACAV) e a LM Frotas, empresa da Volkswagen Financial Services que atua na terceirização e gestão de frotas.

Sobre a VWCO

Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, e uma das maiores montadoras de seu segmento na América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, tem como objetivo chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos transportadores. E é exatamente isso que oferece: produtos sob medida e excelência em serviços. A empresa também é referência em inovações tecnológicas, buscando soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há 41 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências de seus clientes na América Latina, África, Oriente Médio e Ásia.

Sobre a VWFS

A Volkswagen Financial Services Brasil é constituída pelo Banco Volkswagen, Consórcio Nacional Volkswagen, Volkswagen Corretora de Seguros e LM Frotas. Fundada em 1956, a empresa dispõe de uma gama de produtos para facilitar o acesso a veículos de passeio, comerciais, caminhões e ônibus Volkswagen, automóveis Audi e motocicletas Ducati. A Volkswagen Financial Services atende mais de 700 concessionários das marcas, em todas as regiões do Brasil. A instituição possui uma base de mais de 800 mil clientes ativos no Brasil.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Com um portfólio completo de soluções para o transporte de cargas e de passageiros, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras da América Latina e integra o Grupo TRATON, sendo também responsável pela fabricação de veículos MAN no continente. O Brasil cedia o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da marca VWCO, com expertise em mercados emergentes para veículos sob medida, de acordo com as demandas específicas de seus clientes. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes com a melhor relação custo-benefício, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: caminhões e ônibus sob medida, um excelente serviço de pós-vendas e uma extensa variedade de serviços.

Sobre o GRUPO TRATON

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN, Navistar e RIO, a TRATON SE é uma das principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Sua oferta inclui veículos comerciais leves, caminhões e ônibus. O Grupo pretende reinventar o transporte — com seus produtos, seus serviços e como parceiro de seus clientes. Para a TRATON, o crescimento econômico sustentável sempre inclui tratar as pessoas e a natureza com respeito. A tríade Pessoas, Planeta e Desempenho moldará o futuro de nossa empresa.

