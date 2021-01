VWCO realiza o primeiro ciclo de treinamento de segurança para caminhões elétricos do Brasil

"Trata-se de uma imersão nas demandas específicas da propulsão elétrica, para ensinar aos colaboradores como reconhecer e lidar com os processos de segurança deste novo produto, de acordo com os mais rigorosos testes e certificação necessários a um lançamento histórico como este", comenta Roberto Cortes, presidente e CEO da VW Caminhões e Ônibus.

O projeto de qualificação foi desenvolvido e realizado em conjunto com os times de Recursos Humanos, Engenharia, Treinamento da Rede e Assistência Técnica da fabricante e destaca pontos de atenção a todos, desde a montagem da bateria até o momento em que o veículo é eletrificado, momento conhecido como comissionamento do veículo de alta voltagem. O comissionamento é quando o veículo elétrico é energizado pela primeira vez, exigindo procedimentos específicos para lidar com tensões superiores a 600V.

Toda a infraestrutura da fábrica da VW Caminhões e Ônibus também está em atualização para a nova realidade elétrica: novos carregadores acabam de chegar, com capacidade para recarregar as baterias dos caminhões e-Delivery em até 1 hora. Os equipamentos serão utilizados para reabastecer a energia dos veículos de teste da montadora, em ação nos testes de laboratório e rodagens de certificação antes do início da produção em série.

Produção piloto e maior teste de desenvolvimento e validação de engenharia do Brasil

A VW Caminhões e Ônibus já iniciou a produção de seus primeiros caminhões elétricos e-Delivery em sua fábrica-laboratório, instalada no complexo produtivo localizado em Resende (RJ). A área, chamada Planta Piloto, é responsável pela definição e confirmação do processo produtivo e treinamento dos processos. Por meio desse mapeamento está sendo realizada a adequação das linhas que abrigarão a produção em série do caminhão elétrico e-Delivery, inédito na fábrica de Resende e no Brasil.

Os primeiros elétricos feitos nessa etapa piloto já rodam no maior teste de desenvolvimento e validação de engenharia do Brasil, com objetivo de viabilizar a homologação e início da produção do e-Delivery.

Os ensaios são realizados também em laboratórios em todo o país e no campo de provas da VW Caminhões e Ônibus, onde engenheiros especializados da marca conduzem simulações que permitem agilizar o resultado das avaliações. Com um projeto altamente eficiente e a expertise dos profissionais da VWCO, foram empregadas novas metodologias de validação acelerada capazes de representar, em um período de seis meses, o equivalente a dez anos em condição real de operação.

O e-Delivery também comprova diariamente sua aptidão para a distribuição urbana nos grandes centros: o veículo em testes com a Ambev atua há mais de dois anos na distribuição de bebidas da empresa. Com mais de 30 mil quilômetros rodados, deixou de emitir 22 toneladas de CO2 na atmosfera e evitou o consumo de cerca de 6.500 litros de diesel.

