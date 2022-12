VWCO terá primeira mulher no seu Board em janeiro de 2023

Livia Simões sucederá Lineu Takayama na Vice-Presidência de Recursos Humanos

SAO PAULO, 6 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A partir de 1º de janeiro de 2023, a executiva Livia Simões será a nova vice-presidente de Recursos Humanos da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Ela sucederá Lineu Takayama, que deixará o cargo para se aposentar. Livia, cuja trajetória profissional se construiu totalmente dentro da montadora de veículos comerciais, será a primeira mulher a integrar o Board da VWCO.

"Agradecemos a Lineu Takayama pelos anos de dedicação à nossa empresa, que são parte de uma longa e extraordinária carreira na indústria automotiva. E saudamos a chegada de Livia Simões ao nosso Board, trazendo novas ideias e ainda mais diversidade para o futuro da marca Volkswagen Caminhões e Ônibus", disse o presidente e CEO Roberto Cortes.

Mais jovem executiva a integrar o Board da empresa, Livia Simões tem 40 anos e é formada em Engenharia de Produção pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com especializações em Gerenciamento de Pessoas, Liderança e Projetos por escolas como a ESMT Berlin, a Universidade de São Paulo e as Fundações Getúlio Vargas e Dom Cabral.

Há 18 anos na VWCO, Livia começou sua carreira como estagiária e hoje é a gerente executiva da plataforma de conectividade e soluções digitais RIO e de Novos Serviços VolksCare, tendo também passado pela Engenharia, encabeçando diversos projetos de grande relevância, como o planejamento estratégico da nova linha de caminhões extrapesados da marca.

Cinco décadas de dedicação

Com 66 anos de idade e cerca de cinco décadas de dedicação profissional, Lineu iniciou sua carreira ainda jovem na Ford do Brasil em sua unidade de Taubaté (SP). No período da Autolatina, entre os anos de 1987 e 1995, atuou na Volkswagen do Brasil, retornando à Ford ao fim da joint venture. Em 1999, foi contratado pela Volkswagen, e em 2005 se juntou ao time da VWCO. Em 2009, assumiu a Diretoria de Recursos Humanos, e em 2016 a Vice-Presidência na condição de board member.

Entre suas maiores conquistas, está o reconhecimento da VWCO entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil, e a melhor empresa do Rio de Janeiro, de acordo com a lista do instituto Great Place to Work.

Com um portfólio completo de soluções para o transporte de cargas e de passageiros, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras da América Latina e integra o Grupo TRATON, sendo também responsável pela fabricação de veículos MAN no continente. O Brasil cedia o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da marca VWCO, com expertise em mercados emergentes para veículos sob medida, de acordo com as demandas específicas de seus clientes. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes com a melhor relação custo-benefício, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: caminhões e ônibus sob medida, um excelente serviço de pós-vendas e uma extensa variedade de serviços.

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN, Navistar e RIO, a TRATON SE é uma das principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Sua oferta inclui veículos comerciais leves, caminhões e ônibus. O Grupo pretende reinventar o transporte — com seus produtos, seus serviços e como parceiro de seus clientes. Para a TRATON, o crescimento econômico sustentável sempre inclui tratar as pessoas e a natureza com respeito. A tríade Pessoas, Planeta e Desempenho moldará o futuro de nossa empresa.

