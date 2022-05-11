Выдающиеся инновации компании BOE в области интеллектуального IoT на выставке ISE 2022

На выставке активный матричный мини-светодиод компании BOE размером 0,9 мм на стеклянной подложке стал настоящим магнитом для посетителей. Этот дисплей с пиковой яркостью до 1000 нитов и степенью контрастности 1 000 000:1 обладает рядом преимуществ, таких как более низкое энергопотребление и более высокая однородность яркости. Он более удобен для глаз и позволяет стыковку до любого размера. Будучи одним из мировых лидеров в области технологии мини-светодиодов, компания BOE продемонстрировала целый ряд мини- светодиодных дисплеев. Эти устройства, оснащенные мини-светодиодной подсветкой, встроенной в стеклянную подложку, и технологией расширенного динамического диапазона (HDR), обладают необычайным эффектом отображения, формируя тренд для коммерческих дисплеев, спортивных мероприятий, игр и е-спорта, а также высокотехнологичных телевизоров.

С момента запуска своей стратегии «Интернет дисплеев» компания BOE работает над внедрением интеллектуальных дисплеев в большее число сценариев применения. На выставке ISE 2022 решения по интеллектуальной торговле компании BOE привлекли к себе большое внимание. В частности, умное окно витрины имеет широкий диапазон рабочих температур до 105°C и сверхвысокую яркость до 2500 нитов, что позволяет людям четко видеть информацию о продукции и рекламу даже при ярком солнечном свете. Кроме того, окно может автоматически регулировать яркость в зависимости от внешнего освещения, что минимизирует потребляемую мощность. Настраиваемые умные горизонтальные дисплеи компании BOE заменяют традиционные печатные этикетки и постеры в супермаркетах и магазинах, значительно упрощают динамичное обновление информации о продукции, делая магазины более высокотехнологичными.

Многие посетители выставки получили возможность ознакомиться с интеллектуальными решениями компании BOE для обеспечения мобильности и проведения совещаний. В сфере общественного транспорта интеллектуальные продукты и решения помогают обеспечить более комфортные и удобные условия для пассажиров. Например, экран динамической карты может отображать карты, информацию об остановках и мультимедийную информацию в режиме реального времени, меняя представление людей о путешествиях. Кроме того, компания BOE также представила свою 105-дюймовую интерактивную доску, которая поддерживает плавность и разборчивость при письме от руки на сенсорном экране. Интеллектуальные карточки указания места и дверные таблички BOE позволяют пользователям быстро и удаленно обновлять их содержание, обеспечивая условия для экологичного интеллектуального совещания.

В эпоху Интернета вещей (IoT) с безграничными возможностями ведущие в отрасли интеллектуальные продукты и решения компании BOE выделяются на международной арене. В перспективе компания BOE продолжит поддерживать свои основные технологические знания в сфере производства дисплеев, энергично расширять инновационные сценарии применения Интернета вещей (IoT), стремиться к созданию инклюзивной и благоприятной экосистемы и стимулированию высококачественного развития мировой экономики в цифровой сфере.

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SOURCE BOE Technology Group Co., Ltd.