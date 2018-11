Выдающийся ученый и 13-й директор библиотеки Конгресса США Джеймс Биллингтон ушел из жизни в возрасте 89 лет

За 28 лет службы в должности директора библиотеки Конгресса он совместно с первой леди Лорой Буш основал Национальный книжный фестиваль, открыл Центр Джона Клуге и Национальный центр хранения аудио- и видеоматериалов, а также учредил Премию за гуманитарные исследования и Гершвиновскую премию Библиотеки Конгресса за вклад в популярную песню.

На протяжении своей жизни, посвященной науке и служению обществу, он работал бок о бок с каждым президентом и всеми членами Конгресса, начиная с 1960-х годов и до ухода в отставку. Д-р Биллингтон играл поистине уникальную роль в сохранении, развитии и популяризации богатого культурного наследия Америки.

Д-р Джеймс Хедли Биллингтон родился 1 июня 1929 года в Брин Маур (штат Пенсильвания). Среднее образование он получил в государственной общеобразовательной школе Lower Merion High School в пригороде Филадельфии, где был лучшим учеником в классе. Этот статус он сохранил за собой и на протяжении всей учебы в Принстонском университете, который он c отличием окончил в 1950 году. В 1953 году он защитил докторскую диссертацию по современной истории России в Баллиол-колледже при Оксфордском университете, где учился по стипендии Родса.

Д-р Биллингтон был удостоен 42 почетных званий, Президентской медали почетного гражданина США, российского Ордена Дружбы и французского Ордена почетного легиона.

Окончив службу в армии США в составе Управления национальных разведывательных оценок обстановки при президенте Эйзенхауэре, он с 1957 по 1962 гг. преподавал историю в Гарвардском университете, а затем в Принстоне - с 1964 по 1974 год, - где пользовался большой популярностью среди студентов.

С 1973 по 1987 гг. Джеймс Биллингтон занимал должность директора Международного научного центра имени Вудро Вильсона. В этой роли он основал Институт перспективных российских исследований имени Кеннана, учредил семь новых программ и журнал Wilson Quarterly.

Д-р Биллингтон стал автором девяти книг, включая трактат по истории классической русской культуре, The Icon and the Axe и The Face of Russia - книгу-приложение к одноименному циклу телевизионных фильмов PBS.

Д-р Биллингтон на протяжении более 50 лет помогал американским лидерам и широкой общественности лучше понимать бывший Советский Союз и его преемников, внеся заметный вклад в повышение авторитета и создание положительного имиджа американских ценностей и государственных институтов в странах, занимающих треть земного шара.

Он впервые посетил Россию в 1958 году и сопровождал президента и первую леди США Рональда и Нэнси Рейган в ходе их визита в Москву в 1988 году для встречи с Михаилом Горбачевым.

За 28 лет службы на посту директора библиотеки Конгресса д-р Биллингтон увеличил площадь и осуществил техническое переоснащение общественных зон в Здании Томаса Джефферсона, превратив его в национальную выставочную галерею, где прошло свыше 100 экспозиций, многие из которых включали материалы, никогда ранее публично не выставлявшиеся в Америке.

Он в два раза увеличил размер традиционных аналоговых коллекций Библиотеки - до 160 миллионов единиц, - и курировал инновационные программы по сохранению культурного и исторического наследия. Д-р Биллингтон стал инициатором реконструкции библиотеки Томаса Джефферсона с использованием частных средств, привлеченных учрежденным им Советом им. Джеймса Мэдисона.

Джеймс Биллингтон также основал Центр лидерства «Открытый мир» (Open World Leadership Center), благодаря которому свыше 27 000 представителей руководства евразийских стран смогли приобщиться к демократическому процессу. В число его заслуг входит обеспечение обширного онлайн-присутствия библиотеки Конгресса и запуск серии инновационных программ, открывших доступ к громадным образовательным ресурсам библиотеки миллионам американцев и всему миру.

У д-ра Биллингтона остались супруга - Марджори Энн Бреннан, с которой он прожил 61 год и считал «незаменимым соратником в каждом аспекте и на каждом этапе жизни», - и четверо детей - д-р Сьюзан Биллингтон Харпер, Энн Биллингтон Фишер, преподобный Джеймс Хедли Биллингтон-мл. и Томас Китор Биллингтон; а также 12 внуков.

Фотографии д-ра Биллингтона в высоком разрешении см. по ссылке .

Отзывы от видных общественных деятелей страны и мира, близко знавших и уважавших д-ра Биллингтона:

Заявление г-жи Лоры Буш:

«Президент Буш и я глубоко опечалены известием о кончине д-ра Джеймса Биллингтона. Нация потеряла одного из своих ярчайших представителей. На протяжении 28 лет д-р Биллингтон являлся руководителем главной библиотеки страны, возглавляя процесс ее перехода в цифровую эпоху. В 2001 году он сыграл важнейшую роль в создании Национального книжного фестиваля, благодаря которому сотни тысяч книголюбов смогли посетить Национальную аллею и библиотеку Конгресса. Неизменная приверженность д-ра Биллингтона к научным исследованиям и чрезвычайно бережное отношение к истории позволили сохранить важнейшие библиотечные сокровища Америки для будущих поколений. Президент Буш и я выражаем наши искренние соболезнования супруге д-ра Биллингтона Марджори и его детям. Нам всем будет его не хватать».

Заявление Нэнси Пелоси, американского политика-демократа, лидера фракции меньшинства в Палате представителей Конгресса США:

«Уход д-ра Джеймса Биллингтона - невосполнимая утрата не только для его семьи, но и для всей нации. На протяжении своей многолетней и весьма продуктивной карьеры д-р Биллингтон был неутомимым хранителем американской истории, помогавшим сохранять самые ценные сокровища нашего прошлого для будущих поколений американцев.

В своей профессиональной деятельности д-р Биллингтон проявил себя как человек исключительного интеллекта, самоотверженности и прогрессивных взглядов. На посту директора библиотеки Конгресса он в два раза увеличил библиотечные фонды и положил начало ее обширному онлайн-присутствию. Д-р Биллингтон твердо верил, что находящиеся на его попечении сокровища американской истории принадлежат нации, и прилагал все усилия, дабы обеспечить всем американцам доступ к этим бесценным коллекциям.

Как преподаватель Гарварда и Принстона, коллега экспертов и ученых, доверенный ментор и консультант для многих членов Конгресса - д-р Биллингтон был неизменно предан делу просвещения. Его неустанное стремление расширять образовательные программы на базе библиотеки позволили целому поколению молодых американцев открыть в себе любовь к истории и присоединиться к нашему великому демократическому эксперименту.

Наша нация потеряла истинного патриота и одного из своих самых неотступных защитников. Жизненный путь и незаурядное наследие д-ра Билингтона оставили неизгладимый след в истории Америки, позволив многим поколениям молодежи узнать, испытать на себе и поучиться на уроках истории, которые он так страстно популяризовал. И я надеюсь, осознание того, что столь многие люди скорбят вместе с семьей Биллингтонов в этот трудный момент, послужит пусть и слабым, но все-таки утешением для его любящей супруги Марждори и детей - Сьюзан, Энн, Джеймса-мл. и Томаса».

Заявление бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс:

«С величайшим прискорбием я узнала о кончине д-ра Джима Биллингтона. Он был незаурядной личностью - исключительно умным, вдумчивым и добрым. Д-р Биллингтон руководил библиотекой Конгресса с чрезвычайным профессионализмом и энтузиазмом. Для меня лично он являлся потрясающим примером для подражания как ученый и государственный служащий. Его неустаревающий труд - The Icon and the Axe, - стал именно тем толчком, что побудил студентку, потерпевшую фиаско на музыкальном поприще, изучать Советский Союз. Таким была сила его авторитета и влияние в этой сфере. Я присоединяюсь ко всем друзьям и коллегам в молитве за успокоение души этого великого ученого и выражаю искренние соболезнования Марджори и всей семье Биллингтонов».

Заявление Нины Хрущевой, преподаватель факультета международных отношений нью-йоркского университета New School, внучки Леонида Хрущева, старшего сына бывшего генерального секретаря СССР Никиты Хрущева:

«Д-р Биллингтон был столь влиятельной фигурой в сфере российских исследований и росийско-американских отношений, что его утрата будет ощущаться на протяжении еще очень многих десятилетий. В своей профессиональной деятельности - как ученый и руководитель библиотеки Конгресса, - он блестяще сочетал искусство и политику. Д-р Биллингтон неустанно трудился над обеспечением лучшего понимания и уважения других культур американским народом. России - как сфере его специализации, - особенно повезло. Книга Джеймса Биллингтона The Icon and the Axe стала знаковой для многих поколений россиян и русоведов. В темную эпоху Советского Союза мы, русские, пытались понять нашу собственную культуру через призму критического, умного и доброжелательного взгляда д-ра Биллингтона. Вместе с этим, его философский и исторический подход к сложной стране атомных бомб, балета и «Братьев Карамазовых» стал своеобразной путеводной нитью для многих ученых, исследовавших российскую культуру и политику. Пусть его душа покоится с миром».

Заявление Дэвида Рубинштейна в связи с конфиной д-ра Джеймса Биллингтона 21 ноября 2018 года:

«Джим Биллингтон являлся одним из лучших образчиков государственного служащего - и, несомненно, одним из лучших представителей американской нации, - которых мне когда-либо доводилось встречать. Его преданность нашей стране, а на протяжении трех последних десятилетий его жизни - библиотеке Конгресса, - делают всех американцев его неоплатными должниками. Джим помог превратить библиотеку Конгресса в народную библиотеку - национальное достояние, доступное всем американцам. Всем тем, кому посчастливилось знать и работать с этим удивительным человеком, будет его искренне не хватать».

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/788323/James_Hadley_Billington.jpg

