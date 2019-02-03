Выездные презентации Китайской выставки импортных товаров и услуг приносят с собой тепло в эти зимние дни

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 4 февраля 2019 г. /PRNewswire/ -- В то время, как большинство китайцев готовятся вернуться домой, чтобы провести самый главный праздник года в кругу семьи, некоторые из них покидают родное гнездо, отправляясь за границу с выездными презентациями второй Китайской международной выставки импортных товаров и услуг (China International Import Expo (CIIE)).

В преддверии празднования Нового года по лунному календарю представители Министерства коммерции КНР посетили 10 стран и заключили соглашения с предприятиями, общая площадь экспозиции которых на предстоящей сессии выставки в ноябре этого года достигнет 100 000 кв.м.

Участники первой сессии мероприятия желают расширить площадь экспозиции:

Площадь второй сессии CIIE, запланированной на 5-10 ноября этого года, значительно увеличится по сравнению с дебютной выставкой. Только под национальные выставочные стенды отведено целых 30 000 квадратных метров. Увеличатся и размеры зон экспозиции оборудования, потребительских товаров, продуктов питания, медицинских и профилактических средств и сервисов. Эти зоны будут разделены на семь категорий. Параллельно с основной выставкой в программу мероприятия войдут форумы, которые уже сейчас привлекают больше участников, чем в прошлом году.

Выездные презентации стартовали через 30 дней после завершения дебютной сессии выставки. Всего за два месяца промоутеры посетили Новую Зеландию, Австралию, Индонезию, США, Панаму, Бразилию, Италию, Испанию, Португалию и Францию. В каждом пункте на своем маршруте китайская делегация встречала большой энтузиазм со стороны потенциальных участников второй выставки. Предприятия-экспоненты из Новой Зеландии, Австралии и Индонезии уже забронировали в общей сложности более 1 000 квадратных метров выставочной площади. Сразу несколько известных итальянских компаний планируют разместить свою продукцию на стендах площадью до 2 200 кв.м. В Испании три экспонента зарегистрировались для участия в предстоящем мероприятии, а многие другие потенциальные экспоненты интересовались условиями и конфигурацией выставки.

Участники прошлогодней сессии выразили желание в этом году увеличить масштабы своих экспозиций. По словам генерального директора FIWA SAS Чжан Ли (Zhang Li), благодаря участию в ноябрьской выставке ее компании удалось заметно продвинуть на китайском рынке 60 наименований вина, закупаемых ею у 30 производителей Франции, Британии и Испании. Поэтому FIWA SAS приняла решение увеличить размеры своего стенда в три раза и представить еще больше европейских вин потребителям в Поднебесной. Генеральный директор L'Oreal China Стефан Риндеркнех (Stephane Rinderknech) отметил, что выставка импортных товаров и услуг - не единственный «портал», открывающий внешнему миру доступ в Китай. Мероприятие служит скорее активным промоутером торговой глобализации.

Масштабы предстоящего мероприятия растут с каждым днем:

31 января закончился льготный период подачи заявок на участие во второй сессии CIIE. По мере приближения этой даты все больше экспонентов стремились вложиться в указанный срок. В результате прогнозированно более оживленная вторая сессия CIIE стала приобретать по истине лавинообразные масштабы.

Аналитики объясняют растущую популярность CIIE взаимной выгодой и преимуществами, которые импортная выставка приносит своим участникам.

Экономические преимущества:

Участники дебютной сессии мероприятия заключили торговые сделки сроком на ближайшие 12 месяцев в совокупном размере 57,83 млрд долл. США. Региональный менеджер Бразильского управления по вопросам экспорта и инвестиций Августо Кастро (Augusto Castro) не только поспособствовал заключению торговых сделок на сумму свыше 100 млн долл. США, но обеспечил своей стране обширное освещение в крупнейших китайских СМИ - за это время Бразилия упоминалась в них почти 150 раз. Панамские бизнесмены покинули Шанхай, подписав контракты на 30 млн долл. США.

Рыночные возможности:

Население Китая вплотную приближается к отметке в 1,4 млрд человек. Объемы потребления в этой многонаселенной стране быстро растут. Только в прошлом году объемы внутреннего потребления и импорта потребительских товаров и сервисов увеличились на 10 процентов. По прогнозам, в ближайшие 15 лет стоимость импортируемых в Китай товаров и сервисов составит 30 трлн и 10 трлн долл. США соответственно. Столь масштабный товарооборот не только служит стабильным драйвером глобального развития, но и предоставляет возможности предприятиям по всему миру. Министр торговли и промышленности австралийского штата Новый Южный Уэльс Кайли Бэлл (Kylie Bell) описывает китайскую выставку импортных товаров и услуг как стремительный экспресс для местных предприятий, стремящихся выйти на китайский рынок. Китайский консультант Управления по вопросам торговли и развития Новой Зеландии Майк Аренд (Mike Arend) намеревается укреплять сотрудничество с Оргкомитетом CIIE в целях предоставления новозеландским предприятиям малого и среднего бизнеса дополнительной поддержки при выходе на китайский рынок через платформу импортной выставки. Испанский госсекретарь по вопросам торговли Сиана Мендез (Xiana Mendez), в свою очередь, прокомментировала: «Китай наращивает темпы открытости, и эти шаги приносят испанским предприятия новые возможности для торгово-экономического сотрудничества, в том числе и посредством участия в выставке импортных товаров и услуг».

Платформа и решения для сотрудничества:

Учитывая текущую обстановку в сфере международной торговли, многие предприятия считают CIIE китайским решением для продвижения экономической глобализации. Генеральный директор Johnson&Johnson China и международный президент Ethicon Владимир Макацария полагает, что выставка является не только площадкой для демонстрации товаров и услуг, но и универсальной платформой для международного сотрудничества. CIIE играет особенно важную роль в продвижении торгово-экономического партнерства, а также в стимулировании открытой экономики в мировом масштабе. По словам генерального секретаря Итальяно-китайской торговой палаты Марко Беттино (Marco Bettino), первая сессия выставки помогла ряду итальянских представителей МСБ преодолеть ограничения финансовых и человеческих ресурсов, а также сократить временные затраты, что, в свою очередь, способствовало расширению их возможностей в сфере брендинга и клиентского обслуживания на международных рынках. В частности, г-н Беттино отметил: «С одной стороны, выставка импортных товаров и услуг является пионером в эпоху электронной коммерции и цифровизации. CIIE предоставила экспортерам с самой разнообразной специализацией возможность личного обмена профессиональными мнениями с целью дальнейшей открытости и сотрудничества». По оценке многочисленных экспонентов, выставка заложила прочный фундамент для торгово-экономического партнерства между Китаем и Италией и является удобным порталом для выхода на рынок Поднебесной. Мероприятие не только содействует продвижению итальянских брендов, но и предоставляет отличную платформу для торговых переговоров.

«Новая эра, общее будущее» - так звучит слоган Китайской выставки импортных товаров и услуг. Китай приглашает к участию в мероприятии экспортеров и экспонентов из всех уголков земного шара. Оргкомитет CIIE будет рад приветствовать предприятия, поставляющие уникальные продукты, технологии и сервисы высокого качества, обладающие конкурентными преимуществами. Производители таких товаров и услуг смогут разделить все преимущества стремительно развивающейся открытой экономики Китая.

Организаторы выставки напоминают экспонентам о приближении крайнего срока подачи заявок на участие во второй сессии CIIE. В этом году прием заявок заканчивается 30 апреля - на два месяца раньше, чем годом ранее. Все заинтересованные экспоненты могут подать заявку онлайн через официальный веб-сайт CIIE до окончания упомянутого срока: www.ciie.org .

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http://www.ciie.org



SOURCE The China International Import Expo Bureau