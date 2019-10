Vyhlášení vítězů Ceny JCSI pro mladé tvůrce

NEW YORK, 17. října 2019 /PRNewswire/ -- Společnost JCS International vyhlásila tři vítěze Ceny JCSI pro mladé tvůrce pro rok 2019 (JCSI Young Creatives Award 2019). Vítěznými krátkými filmy vybranými mezi 26 finalisty, kteří zaslali své příspěvky na letošní téma „Postavte se za mír", jsou: Next To Me (Vedle mě) (Filipíny), It Starts Within (Začíná to uvnitř) (Albánie) a P.E.A.C.E. – A Spoken Word (Mluvené slovo) (Spojené království).