Vyjádření generálního ředitele společnosti TOJOY West Europe Richarda Burtona ke komplexní investiční dohodě mezi EU a Čínou

Za posledních 20 let činí kumulativní příliv přímých investic Číny do EU přibližně 120 miliard eur. Čínské investice cílily zejména na infrastrukturní projekty, nemovitosti a high-tech podniky. Za stejné období investovala EU do Číny přibližně 140 miliard eur, a to především do zpracovatelského sektoru.