Výrobce autobusů Yutong Bus obdrží největší objednávku elektrických autobusů v historii; pro dopravu související s Mistrovstvím světa ve fotbale 2022 má poskytnout 1002 autobusů

Vzhledem k tomu, že katarská vláda pokračuje v podpoře rozvoje infrastruktury elektrických autobusů, byla během této události také společností Yutong Bus podepsána rámcová dohoda s QFZA a společností Mowasalat o založení továrny na KD („Knocked-Down") sady v Kataru. Katar 2022 bude prvním mistrovstvím světa, které využije takto vysoký počet ekologicky šetrných elektrických autobusů s nulovými emisemi a společnost Yutong Bus se může pyšnit tím, že je součástí mise, která z nadcházejícího mistrovství udělá ekologickou a udržitelnou sportovní událost.

„Yutong Bus bude i nadále úzce spolupracovat s místními partnery na urychlení budování systému veřejné dopravy, který využívá zelenou energii," prohlásil generální manažer pro Blízký východ společnosti Yutong Bus, Šen Chuej. „Továrna na KD sady pro elektrické autobusy ve spolupráci s QFZA a Mowasalatem umožní lokalizovaný design a výroby elektrických autobusů v Kataru a nabídne více zkušeností a technologií přínosných pro udržitelný rozvoj místní veřejné dopravy."

Pro Yutong Bus bude Katar 2022 další významnou mezinárodní sportovní událostí, které společnost poskytla své služby a podporu. V minulosti se podílela na Mistrovství světa ve fotbale 2018 v Rusku, stejně jako na několika mezinárodních konferencích, jako například APEC setkáních. Díky schopnostem a zkušenostem s obsluhováním významných mezinárodních událostí a mimořádné kvalitě svých produktů si Yutong Bus opět získává důvěru klienta.

Jako mezinárodní inovátor v oblasti autobusů na novou energii se společnost Yutong Bus ujala vedení ve výzkumu a vývoji uchování energie autobusů a průzkumu nové energie. Nyní už si plně osvojila klíčové technologie v designu a výrobě vozidel poháněných novou energií, jako je přizpůsobení elektrobusu trase a její optimalizace, integrace a ovládání systému a bezdrátové nabíjení. Společnost si v Číně vytvořila největší výrobní základnu vozidel na novou energii, kterou vybavuje vlastní průkopnickou technologií ze svého výzkumného a vývojového centra státní úrovně.

S takovou silou prodala společnost Yutong Bus více než 130.000 jednotek autobusů na novou energii do více než 350 měst a 24 zemí a regionů po celém světě, včetně Francie, Velké Británie, Austrálie, Chile a Dánska. Společnost neustále rozšiřuje své globální působení v oblasti nových energetických produktů tím, že odpovídajícím způsobem uspokojuje potřeby zákazníků týkající se produktů na míru.

Počínaje výrobou prvního vozidla se společnost Yutong Bus zaměřuje nejen na samotný autobus, ale také na dodržování konceptu značky „lepší autobus, lepší život", v rámci kterého se zavázala prohloubit spolupráci v oboustranně prospěšných strategiích partnerství s příslušnými stranami a společně poskytovat v budoucnu pohodlnější, ekologičtější, efektivnější a kvalitnější cestování ve veřejné dopravě.

Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. je moderní výrobní společnost specializovaná na výzkum a vývoj, výrobu a prodej autobusů. Jeho roční objem prodeje přesahuje 70.000 jednotek a do dnešního dne se prodalo přes 130 000 autobusů na novou energii. Yutong Bus prodává autobusy se značným objemem ve více než 30 zemích na šesti kontinentech s tržním podílem přes 30 procent v Číně a přes 15 procent na celém světě.

