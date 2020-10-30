Выручка компании Hikvision за третий квартал 2020 года увеличилась на 11,53%

News provided by

Hikvision Digital Technology

Oct 30, 2020, 05:13 ET

ХАНЧЖОУ (Китай), 30 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Hikvision, поставщик IoT-решений с ключевой специализацией в сфере видеотехнологий, опубликовала финансовый отчет за третий квартал 2020 года. За указанный квартал выручка компании Hikvision составила 17,75 млрд юаней, на 11,53% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль, которая приходится на счет акционеров Hikvision, увеличилась до 3,81 млрд юаней, прирост по этому показателю составил 0,12% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года.  

Hikvision Q3 2020 financial results
Key accounting data of Hikvision Q3 2020 financial results
Hikvision Q3 2020 financial results Key accounting data of Hikvision Q3 2020 financial results

За 9 месяцев 2020 года совокупный доход компании Hikvision составил 42,02 млрд юаней с ростом на 5,48% по сравнению прошлым годом. Совокупная чистая прибыль, относимая на счет акционеров компании, оценивается в 8,44 млрд юаней, что на 5,13% больше в годовом исчислении.

Несмотря на сложные социально-экономические условия на мировом рынке, компания Hikvision демонстрирует устойчивый рост финансовых показателей. В ближайших планах вендора – дальнейшая оптимизация деятельности компании, систематическое внедрение инноваций как в выпускаемую продукцию, так и в бизнес-процессы, а также развитие эффективного сотрудничества с партнерами в целью обеспечения устойчивого развития.

С полной версией финансового отчета за III квартал 2020 года можно ознакомиться здесь.

О компании Hikvision 

Компания Hikvision является поставщиком решений для Интернета вещей (IoT), специализируется преимущественно на технологиях и оборудовании для работы с видеоизображением. Благодаря широкопрофильным и высококвалифицированным специалистам, которые занимаются исследованиями и разработками, компания выпускает полный ассортимент многофункционального оборудования и комплексных решений для широкого спектра вертикальных рынков. Помимо сферы безопасности, компания Hikvision расширяет область применения своей продукции, охватывая техническое оснащение «умных» домов, средства промышленной автоматизации и автомобильную электронику. Продукция Hikvision обеспечивает для конечных пользователей широкие возможности для работы с бизнес-аналитикой, что обеспечивает клиентам повышение эффективности их деятельности и коммерческого успеха. Особое внимание Hikvision уделяет вопросам кибербезопасности, за разработки в этой области отвечает специально созданное подразделение в компании Hikvision Cybersecurity Centre. Более подробная информация о компании представлена на сайте:https://hikvision.ru/.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1323116/Hikvision_Q3_2020_financial_results.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1323115/Hikvision_Q3_2020_financial_results.jpg

Related Links

http://www.hikvision.com

SOURCE Hikvision Digital Technology

Also from this source

Hikvision présente ses résultats financiers du troisième...

A Hikvision anuncia os resultados financeiros do terceiro...

Explore

More news releases in similar topics