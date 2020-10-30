Выручка компании Hikvision за третий квартал 2020 года увеличилась на 11,53%

За 9 месяцев 2020 года совокупный доход компании Hikvision составил 42,02 млрд юаней с ростом на 5,48% по сравнению прошлым годом. Совокупная чистая прибыль, относимая на счет акционеров компании, оценивается в 8,44 млрд юаней, что на 5,13% больше в годовом исчислении.

Несмотря на сложные социально-экономические условия на мировом рынке, компания Hikvision демонстрирует устойчивый рост финансовых показателей. В ближайших планах вендора – дальнейшая оптимизация деятельности компании, систематическое внедрение инноваций как в выпускаемую продукцию, так и в бизнес-процессы, а также развитие эффективного сотрудничества с партнерами в целью обеспечения устойчивого развития.

С полной версией финансового отчета за III квартал 2020 года можно ознакомиться здесь.

О компании Hikvision

Компания Hikvision является поставщиком решений для Интернета вещей (IoT), специализируется преимущественно на технологиях и оборудовании для работы с видеоизображением. Благодаря широкопрофильным и высококвалифицированным специалистам, которые занимаются исследованиями и разработками, компания выпускает полный ассортимент многофункционального оборудования и комплексных решений для широкого спектра вертикальных рынков. Помимо сферы безопасности, компания Hikvision расширяет область применения своей продукции, охватывая техническое оснащение «умных» домов, средства промышленной автоматизации и автомобильную электронику. Продукция Hikvision обеспечивает для конечных пользователей широкие возможности для работы с бизнес-аналитикой, что обеспечивает клиентам повышение эффективности их деятельности и коммерческого успеха. Особое внимание Hikvision уделяет вопросам кибербезопасности, за разработки в этой области отвечает специально созданное подразделение в компании Hikvision Cybersecurity Centre. Более подробная информация о компании представлена на сайте:https://hikvision.ru/.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1323116/Hikvision_Q3_2020_financial_results.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1323115/Hikvision_Q3_2020_financial_results.jpg

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SOURCE Hikvision Digital Technology