Высочайшая скорость! Глобальный план развития новой энергетики компании GWM быстро расширяется

Опираясь на индустрию и рынок транспортных средств с использованием новых источников энергии, компания GWM первой разработала гибридные электромобили (HEV) и, в частности, представила HEV HAVAL H6 и HAVAL JOLION в Таиланде. Благодаря технологии HEV эти два транспортных средства могут поддерживать низкий расход топлива в различных дорожных условиях. В случае попадания в пробку такая модель может напрямую переключаться с топливного двигателя на электрический, что обеспечивает экономию топлива от 35% до 50%.

Согласно официальному докладу, HEV HAVAL H6 на протяжении пяти месяцев подряд входят в число двух моделей в сегменте SUV класса С в Таиланде, в то время как другие автомобили также получили высокую оценку пользователей за выдающиеся эксплуатационные характеристики.

Стремясь выйти на европейский рынок зрелых автомобилей, компания GWM также представила модели PHEV и BEV, а также высококачественную модель SUV WEY COFFEE 01 PHEV на Международной выставке автомобилей 2021 Automobil-Ausstellung, состоявшейся в Мюнхене (Германия). Эта модель обладает высокой мощностью и гибкостью, что позволяет быстро производить суммарную выходную мощность топлива и электроэнергии для обеспечения безопасности пользователей при обгоне, особенно в условиях высокоскоростного вождения.

Компания GWM всегда рассматривает технологические инновации в качестве своего ядра в развитии новой энергетики. После пяти лет подготовки компания запустила систему L.E.M.O.N. DHT с инвестициями в размере 20 млрд юаней. Данная система может быть совместима с HEV, PHEV B "PHEV+P4", а также с другими силовыми моделями, что обеспечивает определенное техническое удобство для всей отрасли.

Что касается исследований и разработок в области новой энергетики, то компания GWM исследовала другие технические пути развития, включая HEV, аккумуляторные электромобили и водородные топливные элементы. В настоящее время компания приступила к реализации водородной энергетической технологии и в августе 2021 года завершила реализацию первого в мире эксплуатационного проекта, состоящего из 100 49-тонных грузовых автомобилей большой грузоподъемности с водородным двигателем.

Согласно отчету о продажах за 2021 год, продажи моделей новой энергетики компании GWM составляют 136 953 автомобиля, что составляет 10,7% от общего объема ее продаж (1,28 млн). В течение следующих четырех лет компания продолжит расширять планировку транспортных средств, работающих на новых источниках энергии, и предпринимать дополнительные усилия для достижения стратегической цели, заключающейся в том, чтобы на долю транспортных средств, работающих на новых источниках энергии, приходилось 80% общемирового объема продаж.

«В течение следующих пяти лет компания GWM планирует инвестировать в общей сложности до 100 млрд китайских юаней в исследования и разработки, особенно в области новой энергетики и интеллектуализации, в целях сохранения своего технического лидерства и ускорения реализации цели, заключающейся в нулевом уровне углеродных выбросов», — заявил заместитель Председателя GWM Му Фэн (Mu Feng) на Глобальной конференции по запуску стратегии на период до 2025 года.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1722054/GWM_launches_a_variety_of_new_energy_model.jpg

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