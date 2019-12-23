Выставка CIIE получает теплый прием за рубежом

С 8 по 16 декабря в Испании, Греции и Беларуси проходили выездные презентации, организованные администрацией CIIE с целью привлечения региональных предпринимателей к участию в следующей выставке.

"CIIE является важным "мостом" для установления деловых и дружеских связей с Китаем. Мы рады оказать местному бизнесу содействие в вопросах организации их участия в выставке с наиболее положительным для них результатом", - отметил директор по продвижению внешнеэкономической деятельности испанского бизнес-инкубатора Barcelona Activa Марио Руберт (Mario Rubert).

Испания является одним из важнейших торговых партнеров Китая в Евросоюзе, и во второй сессии CIIE приняли участия сразу 40 испанских компаний, представивших широкий спектр предложений. Предприятия двух стран заключили партнерские сделки совокупной стоимостью свыше 522,52 млн долл. США, что на 46,85 процентов больше по сравнению с первой сессией мероприятия.

Впечатлившись возможностями и потенциалом выставки, бывший заместитель министра иностранных дел Греции Димитрис Куркулес (Dimitris Kourkoules) отметил, что греческому бизнесу удалось достичь весьма плодотворных результатов в ходе второй выставки, что посодействовало росту экспорта и сокращению торгового дефицита между двумя странами.

Куркулес, являющийся членом совета директоров Enterprise Greece, также выразил надежду, что его страна сможет принять участие в CIIE и в следующем году.

Постоянный участник выставки и неизменный друг Поднебесной, Беларусь также придает большое значение следующей сессии выставки. Подобное заявление сделал Владимир Улахович, президент Белорусской торгово-промышленной палаты.

Г-н Улахович назвал выставку важной платформой для освоения китайского рынка белорусскими предприятиями.

Китайско-белорусский промышленный парк, известный под названием Great Stone Industrial Park, был представлен на второй сессии CIIE в формате 120-метрового выставочного стенда. На сегодняшний день этот парк уже завоевал себе статус знакового проекта в рамках инициативы "Пояс и путь".

Проходившая с 5 по 10 ноября этого года вторая сессия CIIE привлекла свыше 3 800 предприятий из 181 страны мира, а также обширный ряд международных организаций. В ходе мероприятия были заключены сделки на закупку товаров и сервисов в течение будущего года на сумму в 71,13 млрд долл. США, что на 23 процента больше по сравнению с 2018 годом.

Зарегистрируйтесь по ссылке: https://www.ciie.org/zbh/en/

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1058853/CIIE_Overseas_Expo.jpg

SOURCE China International Import Expo (CIIE)