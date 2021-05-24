Выступление председателя КНР на Всемирном саммите здравоохранения

В своей речи Си Цзиньпин призвал международное сообщество поставить во главу угла интересы и жизни людей и продемонстрировать глубокое чувство политической ответственности и мужества, а также принять чрезвычайные меры для решения чрезвычайной проблемы.

Китайский лидер заявил, что необходимо прилагать все усилия к тому, чтобы реагировать на каждый конкретный случай, спасти каждого пациента и по-настоящему уважать ценность и достоинство каждой человеческой жизни, а также важно свести к минимуму потенциальное влияние на жизнь людей и поддерживать общий порядок в нашем обществе.

По его словам, члены «Большой двадцатки» должны проводить ответственную макроэкономическую политику для обеспечения безопасного и бесперебойного функционирования мировой промышленно-логистической цепи, продолжая при этом оказывать поддержку развивающимся странам.

Отметив, что эта пандемия является очередным напоминанием о том, что человечество поднимается и падает вместе, имея общее будущее, Си Цзиньпин предупредил, что политические манипуляции не будут служить решению проблем, связанных с COVID-19, а лишь подорвут международное сотрудничество в борьбе с вирусом и нанесут еще больший ущерб людям по всему миру.

Призвав страны воздерживаться от вакцинного национализма, Си Цзиньпин рекомендовал содействовать справедливому распределению вакцин, а также физической и финансовой доступности медицинских средств в развивающихся странах. Страны, являющиеся крупнейшими разработчиками и производителями вакцин, должны взять на себя ответственность за обеспечение дополнительными вакцинами развивающихся стран, которые испытывают в них острый дефицит.

По словам Си Цзиньпина, важно укреплять и эффективно использовать роль ООН и ВОЗ, а также поддерживать атмосферу широкого обсуждения, совместного вклада и общих выгод.

Он заявил, что в течение следующих трех лет Китай дополнительно предоставит 3 миллиарда долларов США в качестве международной помощи для поддержки мер реагирования на COVID-19 и социально-экономического восстановления в других развивающихся странах.

По его словам, Китай будет предоставлять еще больше вакцин по мере своих возможностей.

Он сообщил, что Китай поддерживает своих производителей вакцин в плане передачи технологий другим развивающимся странам и организации их производства совместно с ними.

«Давайте действовать рука об руку и плечом к плечу друг с другом, чтобы решительно развивать международное сотрудничество в борьбе против COVID-19, создавать всемирное сообщество здравоохранения в интересах всех людей и работать во имя более здорового и светлого будущего для человечества!» — призвал Си Цзиньпин.

Ссылка: https://m.youtube.com/watch?v=qf_v-f-kKF0

видео - https://www.youtube.com/watch?v=qf_v-f-kKF0

SOURCE CCTV+