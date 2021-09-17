Взрывной рост популярности лазерных телевизоров Hisense увеличил объем их продаж на 600%

По данным AVC, с учетом того, что совокупный среднегодовой прирост (CAGR) в период с 2015 по 2020 годы составил 181%, а в 2021 году ожидается прирост более чем на 80% по сравнению с предыдущим годом, отрасль производства лазерных телевизоров вступила в стадию зрелости в отношении технологической развитости и признания на рынке. Она стала быстро развивающейся категорией в индустрии телевизионных дисплеев. В то же время, по данным Omdia, в 2020 году до 53% всех поставок по всему миру приходилось на лазерные телевизоры Hisense, что позволило лазерным телевизорам стать одним из наиболее популярных продуктов в категории семейных телевизоров.

Благодаря техническим новшествам технология Hisense TriChroma получила признание специалистов в масштабах всей отрасли, а компания успешно выпустила лазерный телевизор TriChroma с экраном диагональю от 75 до 100 дюймов, что полномасштабно привело отрасль производства лазерных телевизоров в эпоху TriChroma.

Компания Hisense стремится поставлять превосходную продукцию за счет повышения качества изображения, расширения функциональности и создания более доступной, экологичной, энергосберегающей, комфортной для глаз и обеспечивающей полный эффект присутствия продукции в категории лазерных телевизоров для потребителей по всему миру.

География продаж лазерных телевизоров Hisense расширилась на США, Австралию, Германию, Францию, Ближний Восток, Южную Африку и многие другие страны. С января по август 2021 года общемировые продажи лазерных телевизоров Hisense выросли более чем на 400%, а объем реализации — более чем на 600% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лазерный телевизор Hisense стал широко известным дисплеем и одним из незаменимых изделий для будущих домашних кинотеатров.

Лазерный телевизор представляет собой телевизор и персонализированное пространственное изображение, а также универсальное решение для домашнего кинотеатра, обеспечивающее непревзойденный эффект присутствия для домашних кинотеатров. Благодаря технологическому новаторству Hisense комплексная технология производства лазерных телевизоров и качество продукции будут усовершенствованы в 2024 году. К тому времени размер лазерного телевизора будет уменьшен до половины от его нынешнего размера, что обеспечит повышение эксплуатационных характеристик и экономичности данной продукции.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1627583/Global_Laser_Display_Industry_Forum.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1627584/Hisense_Laser_TV_L9.jpg

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=n4bNBE5W8X0

SOURCE Hisense