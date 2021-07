W następnych pięciu latach GWM planuje zainwestować 100 mld RMB w badania i rozwój ukierunkowany na nowe źródła energii i inteligentną infrastrukturę terenową

GWM promuje uaktualnienie oprogramowania „COFIS Intelligence" z wersji 1.0 do 2.0. Oprogramowanie to steruje nowatorską architekturą elektroniczną i elektryczną GEEP oraz inteligentnym, opartym na prowadnicy zawieszeniem obsługującym automatyczną przekładnię L4, a także promuje i uaktualnia system pracy inteligentnej kabiny, inteligentnej jazdy i obsługi, co sprawia, że samochody GWM stają się inteligentnymi jednostkami podróżnymi oferującymi usługi obejmujące ponad 40 scenariuszy. Oprogramowanie sterujące inteligentną kabiną GWM iNest 2.0 umożliwia przełożenie kierownicy na lewą stronę, pośrodku lub na prawą stronę względem deski rozdzielczej, siedzenia można natomiast obracać o 360 stopni, co zapewnia bezpośredni kontakt ze wszystkimi pasażerami pojazdu. System kolagenowej pielęgnacji skóry po raz pierwszy zainstalowany w samochodzie pomaga dbać o cerę. Zainstalowany w samochodzie generator tlenu spełnia zarówno domowe, jak i medyczne potrzeby w zakresie poboru tlenu. Przyłącze GWM IOT pozwala na nawiązanie połączenia dom-samochód, głosowe sterowanie urządzeniami znajdującymi się w domu, itp., oferując użytkownikom lepsze wrażenia z korzystania z samochodu.

GWM od zawsze było wierne podejściu do badań i rozwoju, które można opisać hasłem „wysokie inwestycje = dogłębne badania i rozwój". Do dziś, spółka zgłosiła ponad 10 000 patentów technicznych. Ponadto, ochoczo korzysta z talentów w dziedzinie badań i rozwoju i ustanowiła zespół obejmujący niemal 15 000 specjalistów ds. badań i rozwoju, w którego skład wchodzą eksperci z różnych dziedzin i wielu krajów.

Inwestycja GWM w badania i rozwój w kwocie 100 mld RMB pozwoli spółce na zatrudnienie większej liczby specjalistów z całego świata, umocnić przewagę konkurencyjną w dziedzinie nowych źródeł energii oraz zrealizować strategię GWM do roku 2025 umożliwiającą rozwój „przyjazny dla środowiska, inteligentny, nowoczesny i wspólny".

