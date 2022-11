BAODING, Chiny, 9 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- 4 listopada koncern GWM opublikował najnowsze dane dotyczące sprzedaży. W październiku spółka odnotowała sprzedaż 100208 sztuk na rynku światowym. Sprzedaż pojazdów na rynku zagranicznym osiągnęła rekordową liczbę 21052 sztuk, co oznacza wzrost o 49,58%. Od stycznia do października 2022 r. GWM sprzedał za granicą 132796 pojazdów, osiągając wzrost o 18,55% w ujęciu rocznym i uzyskując doskonałe wyniki na większości rynków.

GWM Achieves Highest-ever Monthly Overseas Sales Record by This Oct

Według danych opublikowanych przez Narodowe Stowarzyszenie Producentów Samochodów w RPA (NAAMSA) GWM awansował na szóste miejsce wśród najlepiej sprzedających się marek samochodowych w październiku tego roku, wyprzedzając Forda i Kię. HAVAL JOLION został sprzedany w RPA w okresie od stycznia do października tego roku w ilości prawie 8 tys. sztuk i został ostatnio wyróżniony przez NAAMSA nagrodą dla producenta najlepszego debiutującego samochodu zagranicznego roku. GWM PICKUP również cieszy się doskonałą sprzedażą w RPA. W październiku GWM POER uplasował się w pierwszej dziesiątce w segmentach rynku lokalnego.

Jak podaje Federalna Izba Przemysłu Motoryzacyjnego VFACTS, w Australii, według raportu sprzedaży nowych samochodów, wolumen sprzedażowy GWM wzrósł w październiku o 45,5% rok do roku, wyprzedzając Teslę i Subaru i plasując się w pierwszej dziesiątce. Od stycznia do października skumulowana sprzedaż GWM przekroczyła 18 tys. sztuk, przy wzroście 26,5% rok do roku.

W Tajlandii, gdzie pojazdy wykorzystujące nowoczesne technologie energetyczne (NEV) są obecnie w pełnym rozkwicie, GWM ORA GOOD CAT utrzymał pozycję lidera w lokalnym segmencie pojazdów elektrycznych. W czerwcu 2022 roku ORA GOOD CAT GT został wprowadzony na rynek w Tajlandii, a wszystkie 500 zamówień przedpremierowych zostało złożonych w ciągu 58 minut. Do końca października bieżącego roku skumulowane zamówienia na GOOD CAT i GOOD CAT GT przekroczyły 5,5 tys. sztuk, ustanawiając nowy rekord sprzedaży modeli EV w Tajlandii.

Odpowiadając na potrzeby zróżnicowanych międzynarodowych klientów w zakresie ekologicznych i niskoemisyjnych form podróżowania, GWM sukcesywnie wprowadza na rynek szereg nowych modeli elektrycznych, takich jak HAVAL H6 PHEV, H6 HEV i JOLION HEV. Wszystkie trzy zostały wyposażone w system L.E.M.O.N. DHT i mogą inteligentnie zmieniać tryb jazdy w różnych sytuacjach, uzyskując niższe zużycie paliwa.

Firma GWM konsekwentnie zwiększa swoją skalę w Europie, która jest rynkiem dla pojazdów NEV wysokiej klasy. W październiku 2022 roku, na targach motoryzacyjnych w Paryżu koncern zaprezentował szereg inteligentnych pojazdów, w tym WEY Coffee 01, WEY Coffee 02, modele pure EV ORA GOOD CAT (czyli FUNKY CAT na rynku europejskim) oraz Lightning Cat (na rynek chiński). Dzięki wyjątkowemu wzornictwu i zaawansowanej technologii modele te cieszą się ogromnym zainteresowaniem klientów.

Obecnie GWM dysponuje zróżnicowanymi produktami na rynku światowym. Spółka planuje dalszy wzrost inwestycji w produkty inteligentne i NEV, aby jeszcze lepiej spełniać zróżnicowane potrzeby międzynarodowych odbiorców.

Zdęcia - https://mma.prnewswire.com/media/1941519/1.jpg

SOURCE GWM