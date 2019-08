W ramach obchodów 30. urodzin marki DKNY oddaje kreatywnego ducha Nowego Jorku w kampanii i filmie z udziałem rodzimej artystki Halsey i The Martinez Brothers

Zrealizowawszy już dawno misję zapewniania postępowej lecz pragmatycznej odzieży dla fanów DKNY i na potrzeby ich zróżnicowanych stylów życia, marka prezentuje kampanię jesień 2019 jako serię typowo nowojorskich historii opowiadanych przez szanowane i wpływowe postaci ze świata kultury. Halsey i The Martinez Brothers, którzy doszli do sukcesu własnymi siłami i pełni są pewności siebie, emanują spokojną pewnością, beztroskim stylem i czystym talentem na każdej fotografii. Razem uosabiają kreatywność, która przyciąga młodych do miasta – miejsca, w którym nawet dziś niemożliwe marzenia mogą się spełnić.

W kampanii Halsey i The Martinez Brothers mają na sobie najbardziej symboliczną odzież z kolekcji jesień 2019 DKNY: garnitury w kratkę, surowy jeans i odzież sportową w panterkę dla niej, nowe cięcia, klasyczne płaszcze i proste podstawy dla niego. Surowa czarno-biała estetyka z wyraźnym, czerwonym logo podkreśla nawiązania do innowacyjnych kampanii dziedzictwa marki DKNY z lat 90.

– DKNY to duch Nowego Jorku. Różnorodność i ambicja miasta. Ciężka praca i odrobina przeznaczenia. Mówi się, że jak osa odleci za daleko od ula to umiera. Dzięki DKNY mój dom jest w moim sercu, a magia pozostaje w mojej głowie. Udział w obchodach 30. urodzin marki to prawdziwe wyróżnienie – skomentowała Halsey. Punkowy ideał piękna i prosta szczerość artystki zapewniły jej status odważnego głosu Pokolenia Z, a niedawny hit Billboardu „Without Me" potwierdził jej pozycję globalnej gwiazdy. Artystka jest symbolem gracji w obliczu zagrożenia i potrafi opanować dzikie siły miasta oraz wytyczyć nowe szlaki pozytywnej zmiany, dzięki czemu zasłużyła sobie na reputację zdobytą w Nowym Jorku.

Od Bronxu po paryskie wybiegi i egzotyczne wyspy The Martinez Brothers przemienili renomę w świecie mody na gwiazdorską pozycję wśród DJ. Duo produkuje oryginalną muzykę i regularnie występuje w najlepszych klubach na świecie. – Urodziliśmy się i wychowaliśmy w Bronxie. To, że odnaleźliśmy pasję w muzyce jest prawdziwym cudem. Dzięki temu odwiedziliśmy najdalsze zakątki świata, a po drodze spotkaliśmy tak wielu ludzi i mieliśmy tak wiele przygód. Jednak to Nowy Jork jest naszym domem. To miasto nas ukształtowało i zawsze jest z nami, niezależnie od tego, gdzie się aktualnie znajdujemy. Miasto można wysłyszeć w naszej muzyce i głosach, a także zobaczyć w naszym stylu. Właśnie dlatego współpraca z DKNY jest tak naturalnym i racjonalnym krokiem. Bardzo cieszymy się, że jesteśmy częścią rodziny marki i możemy dalej snuć opowieści o Nowym Jorku – skomentowali artyści.

W trakcie nowojorskiego tygodnia mody we wrześniu DKNY zorganizuje kultowe przyjęcie urodzinowe z okazji 30. urodzin z setem DJ The Martinez Brothers i występem Halsey.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/962018/DKNY_FA19_CAMPAIGN_HALSEY_HERO_SP_1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/962019/DKNY_FA19_CAMPAIGN_HALSEY_HERO_SP_4.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/962020/DKNY_FA19_CAMPAIGN_HALSEY_HERO_SP_7.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/962021/DKNY_FA19_CAMPAIGN_TMB_HERO_PEERLESS_DPS_1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/962022/DKNY_FA19_CAMPAIGN_TMB_HERO_PVH_SP_1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/962023/DKNY_FA19_CAMPAIGN_HALSEY_HERO_SP_9.jpg

