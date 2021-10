W raporcie opłacalności projektów fotowoltaicznych BloombergNEF 2021 JA Solar zostało ponownie uznane za podmiot w 100% opłacalny

PEKIN, 21 października 2021 r. /PRNewswire/ -- Ostatnio opublikowano raport BloombergNEF (BNEF) 2021 dotyczący opłacalności projektów fotowoltaicznych z punktu widzenia kredytodawców, z którego wynika, że JA Solar ponownie uplasowało się w czołówce producentów modułów fotowoltaicznych, którym w badaniu BNEF przypisano indeks 100% rekomendacji.

Przeprowadzana przez BNEF ocena opłacalności projektów realizowanych przez producentów modułów fotowoltaicznych opiera się na analizie wyników z działalności, stabilności finansowej i technologii produkcyjnych, które uzupełniają badanie opinii banków, funduszy, wykonawców z branży energetyki solarnej, niezależnych producentów energii elektrycznej i doradców technicznych z całego świata.

Według danych BNEF dotyczących projektów realizowanych na całym świecie w oparciu o finansowanie podchodzące z kredytów, od sierpnia 2019 r. najwyższy ich odsetek został zrealizowany przez producenta modułów fotowoltaicznych JA Solar, co dowodzi, że JA Solar jest podmiotem najbardziej opłacalnym na całym rynku fotowoltaiki.

Wyniki badania uwzględniają również kompleksowe dane z testów modułów prowadzonych przez PV Evolution Labs (PVEL), niezależne laboratorium badawcze strony trzeciej i Renewable Energy Test Center (RETC), uznaną, amerykańską agencję badawczą.

Według karty wyników niezawodności modułów fotowoltaicznych (PV Module Reliability Scorecard) publikowanej w ramach badania PVEL 2021, JA Solar po raz szósty uznano za „Najlepszego Producenta". Opublikowana w 2021 r. karta wyników to szczegółowe zestawienie wyników 18-miesięcznych testów. Program Kwalifikacji Produktów (Product Qualification Program, PQP) w branży modułów fotowoltaicznych uwzględnia badania i analizy rozszerzalności termicznej (TC600), próby w stanie wilgotnego gorąca stałego (DH2000), degradacji wywołanej potencjałem (PID192), degradacji wywołanej oddziaływaniem promieniowania słonecznego (LID), degradacji wywołanej oddziaływaniem promieniowania słonecznego i wysokiej temperatury (LeTID) i wiele innych. PQP jest bardziej restrykcyjne niż większość znormalizowanych prób, tak pod względem warunków jak i sekwencji, a co za tym idzie, wyniki tego badania są dokładniejsze i bardziej precyzyjne w odniesieniu do praktycznych zastosować modułów. Nadany przez PVEl tytuł „Najlepszego Producenta" to cenne wyróżnienie potwierdzające wysoką jakość i niezawodność produktów fotowoltaicznych oferowanych przez JA Solar.

W opublikowanym przez RETC raporcie za 2021 r., dotyczącym indeksu modułów fotowoltaicznych (PV Module Index Report, PVMI), JA Solar uznano za „Najlepsze Przedsiębiorstwo w swojej Klasie" ze względu na doskonałą jakość, niezawodność i wydajność modułów. Raport PVMI za rok 2021 podsumowuje wyniki ponad 12-miesięcznych prób obejmujących, między innymi, próby wykonywane w stanie wilgotnego gorąca stałego (DH2000), dynamicznego obciążenia mechanicznego (DML), wydajności modułu solarnego, współczynnika PTC do STC, niezawodności paneli (PAN file test), degradacji wywołanej oddziaływaniem promieniowania słonecznego (LID), degradacji wywołanej oddziaływaniem promieniowania słonecznego i wysokiej temperatury (LeTID) czy próbę wytrzymałości (thresher test). Każda z tych prób jest niezwykle istotna w kontekście niezawodności modułów w praktyce. Zdobycie tytułu „Najlepszego Przedsiębiorstwa w swojej Klasie" dwa razy z rzędu dowodzi niezbicie, że moduły JA Solar zdecydowanie wygrywają pod względem wydajności, niezawodności i mocy, a także doskonale wpisują się w dążenia klientów do uzyskania modułu o optymalnych właściwościach pod względem oszczędności kosztów energii elektrycznej LCOE.

JA Solar zawsze angażowało się w promowanie tworzenia i stosowania wysoko wydajnej technologii fotowoltaicznej oraz oferowanie klientom z całego świata wysokiej jakości produktów i usług, dzięki czemu zyskało ogromne uznanie na światowym rynku. JA Solar, przez kilka kolejnych lat plasujące się wśród trzech najlepszych podmiotów branży pod względem wielkości dostaw, otrzymało certyfikat Najlepszej Marki Fotowoltaicznej w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, Australii i Wietnamie.

Related Links

https://www.jasolar.com/



SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.