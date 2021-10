W rocznicę Rewolucji 1911 r. Xi Jinping przekonuje, że ponowne zjednoczenie jest konieczne dla odnowy Chin

„Dla wszystkich Chińczyków osiągnięcie odnowy narodu jest nie tylko wspólnym zaszczytem, ale też wspólną misją" - powiedział Xi, który jest także sekretarzem generalnym Centralnego Komitetu Komunistycznej Partii Chin i przewodniczącym Centralnej Komisji Wojskowej.

„Chiny muszą się ponownie zjednoczyć"

Xi odnowił zobowiązanie do ponownego zjednoczenia narodu z użyciem środków pokojowych, przekonując, że leży to w najlepszym interesie rodaków wzdłuż całej Cieśniny Tajwańskiej, jak również narodu chińskiego, ostrzegając, że „niepodległość Tajwanu" stoi w sprzeczności z trendami historycznymi i jest ślepym zaułkiem.

„Kwestia tajwańska zrodziła się ze słabości i chaosu w naszym narodzie i zostanie rozwiązana, gdy odnowa narodu stanie się rzeczywistością" - powiedział Xi podczas przemowy w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie, dodając, że ponowne zjednoczenie to wspólna wola wszystkich Chińczyków.

Xi przypomniał, że Chiny Kontynentalne trzymają się podstawowej polityki pokojowego zjednoczenia oraz doktryny Jeden kraj, dwa systemy realizują politykę jednych Chin i pracują na rzecz pokojowego rozwijania relacji nad Cieśniną.

Zwracając uwagę, że naród chiński posiada długie tradycje oporu wobec podziałów i dbania o jedność, dodał, że „secesja zmierzająca do >>niepodległości Tajwanu<< to największa przeszkoda dla zjednoczenia narodu i wielkie zagrożenie dla jego odnowy".

Wskazując, że kwestia tajwańska stanowi element spraw wewnętrznych Chin i nie podlega żadnym wpływom zewnętrznym, Xi wyraził ufność, że „pełne zjednoczenie kraju jest możliwe i stanie się rzeczywistością".

Historyczna konieczność

Wyobrażając sobie świetlaną przyszłość czekającą na naród chiński, Sun napisał kiedyś: „Jeśli uznam coś za wykonalne, to nawet jeśli jest to trudne, jak przeniesienie góry albo osuszenie morza, pewnego dnia to osiągnę".

Wspominając te słowa, Xi powiedział w sobotę, że po latach ciężkiej pracy odnowa narodu chińskiego - obejmująca silniejsze instytucje, lepsze fundamenty materialne i aktywniejsze nastawienie - stała się historyczną koniecznością.

Ostatnie 110 lat pokazały nam, że aby dokonała się odnowa narodu, Chińczycy muszą mieć w sobie wielką siłę, by iść naprzód, a tę siłę daje im Komunistyczna Partia Chin" - dodał Xi.

Jak powiedział, okazało się, że na drodze ku odnowie narodu „właściwą ścieżką jest socjalizm o chińskiej specyfice".

Wezwał również Chińczyków, aby polegali na własnej heroicznej pracy. „Dzięki odwadze i umiejętnościom pokonamy wszelkie wielkie zagrożenia i wyzwania, które mogą zatrzymać nas na drodze ku odnowie narodu i będziemy żarliwie bronić naszej suwerenności, bezpieczeństwa i interesów rozwojowych" - oświadczył.

Xi zaapelował do narodu, aby potraktowali rewolucję roku 1911 jako lekcję patriotyzmu, trzymali się razem w dobrych i w ciężkich czasach i polegali na sile jedności, zmagając się ze stojącymi na ich drodze zagrożeniami i wyzwaniami.

Odnowa narodu wymaga nie tylko stabilnego i zjednoczonego środowiska krajowego, ale także pokojowego i ustabilizowanego otoczenia międzynarodowego" - stwierdził Xi.

„Agresja i hegemonia nie leżą w naturze narodu chińskiego" - zauważył, dodając, że Chiny nadal będą dbały o pokój na świecie, przyczyniały się do globalnego rozwoju i broniły porządku międzynarodowego, starając się wnosić jeszcze większy wkład w rozwój ludzkości.

