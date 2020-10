Waa Wei gana el primer GMA y Wu Qing-Feng es reconocido como Mejor Vocalista Masculino

La cantante de pop en chino, Hebe Tien, interpretó "Anything Goes", "You Should Know About It" y "Learning from Drunk". La reina de las canciones de amor, Fish Leong, cantó "If One Day", "How Am I", "Unfortunately Not You", "Pain that Breathes" y "J'Adore". El anterior ganador de GMA en la categoría de mejor vocalista, JJ Lin, interpretó, "A Thousand Years Later" y "No Turning Back". Waa Wei entregó "Heaven", "Mon Chéri", "Death of Narcissus", "Full Stop", "I Only Care About You" y "Be an Extraordinary Ordinary Person". ØZI interpretó la exitosa canción "B.O" y 9m88 ofreciendo una actuación para "Aim High". Joanna Wang hizo una versión de "Lover" de Teresa Teng, mientras que A-Yue actuó con Muta y Kenzy de MJ116 para presentar "Hands in the Pockets" a un aplauso atronador.