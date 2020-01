Wacaco bringt mit der Pipamoka die erste Reisekaffeemaschine auf den Markt, die den Kaffee mit Vakuumdruck aufbrüht

Das Brühverfahren der Pipamoka ist einzigartig. Anwender geben ihren gemahlenen Kaffee in einen speziell dafür vorgesehenen Filterkorb, füllen heißes Wasser in die Pipamoka ein und lassen den Filterkorb auf den Boden der Pipamoka herabsinken. Durch den innovativen Drehmechanismus wird innerhalb der Reisetasse ein Vakuumdruck erzeugt. Dieser negative Druck wiederum erzeugt eine Saugkraft, die das heiße Wasser nach unten durch den Kaffeesatz zieht. Der aufgebrühte Kaffee landet dann direkt in der isolierten Thermo-Tasse, wo er über Stunden heiß bleibt.